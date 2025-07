Tây Ninh: Phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt 9- 9,5% trong năm 2025

Đây là giai đoạn đầu trong công tác lãnh đạo, điều hành và phát triển toàn diện của Đảng bộ Tây Ninh (sau hợp nhất 2 tỉnh Long An và Tây Ninh). Địa phương đặt mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 9-9,5%, phấn đấu trên 10%; thu nhập bình quân đầu người đạt 115-120 triệu đồng, tốc độ tăng thu ngân sách Nhà nước so với năm 2024 là 20-30% và tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện so với tổng sản phẩm năm 2025 đạt 34-35%.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh bám sát chủ trương, chỉ đạo, định hướng của Trung ương, đổi mới tư duy, phương pháp lãnh đạo; trong đó, tập trung rà soát, xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế với các nhiệm vụ, giải pháp quyết liệt, đột phá để phát huy tiềm năng lợi thế của 2 địa phương, đẩy mạnh cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh nhằm tạo động lực liên kết vùng, tranh thủ thu hút đầu tư trong và ngoài nước.

HOÀNG BẮC