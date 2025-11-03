Dàn sao Việt lồng tiếng cho bộ phim Tình người duyên ma 2025

Từ Mạc Văn Khoa, Neko Lê, Ngọc Thanh Tâm cho đến Ngọc Phước, Hải Triều, Hoàng Phi được xác nhận sẽ là những gương mặt tham gia lồng tiếng cho bộ phim Tình người duyên ma 2025.

Không chỉ cuốn hút bởi câu chuyện ma mị hòa cùng yếu tố lãng mạn và hài hước, Tình người duyên ma 2025 còn hứa hẹn tạo nên bất ngờ thú vị khi được truyền tải trọn vẹn cảm xúc qua giọng diễn của dàn nghệ sĩ lồng tiếng đình đám trong nước.

Phiên bản chiếu tại Việt Nam của Tình người duyên ma 2025 có rất nhiều diễn viên Việt lồng tiếng

Trong dàn diễn viên lồng tiếng của bộ phim, cặp đôi “anh tài - chị đẹp” Neko Lê và Ngọc Thanh Tâm nhận được nhiều sự chú ý.

Cả hai lần lượt đảm nhận vai trò thể hiện giọng Việt cho chàng Mak (siêu sao Krist ở kiếp sau) và nàng Mak.

Ngọc Thanh Tâm và Neko Lê lồng tiếng cho cặp đôi chính

Nếu như Neko Lê từng nhận được nhiều phản hồi tích cực khi góp giọng cho nhân vật Kim Goon của phim Đêm thánh: Đội săn quỷ thì đây là lần đầu tiên Ngọc Thanh Tâm thử sức với lĩnh vực lồng tiếng.

Ngọc Phước

Và Mạc Văn Khoa cũng tham gia lồng tiếng cho phim

Ngoài ra, bộ phim còn có sự tham gia lồng tiếng của Ngọc Phước, trong vai Salee; Mạc Văn Khoa với vai lồng tiếng Peued, Hoàng Phi trong vai trợ lý đạo diễn Uncle, Hải Triều trong vai Khae.

Lấy cảm hứng từ chuyện nàng ma Nak, Tình người duyên ma 2025 lấy bối cảnh lúc này nàng Nak “xuyên không” đến thời hiện đại 200 năm sau, vào vai nữ chính trong bộ phim về chính mình.

Bộ phim hứa hẹn sẽ tiếp tục gây cơn sốt tại Việt Nam

Tại đây, cô gặp nam chính Krist - diễn viên siêu sao và cũng là người chồng Mak đầu thai chuyển kiếp. Trong vòng 30 ngày sắp tới, Nak phải cố gắng khiến Krist yêu mình mà không dùng ma thuật, bằng không mọi ký ức tươi đẹp về cô và chồng sẽ tan biến mãi mãi.

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên nổi bật của điện ảnh Thái Lan: Yada Narilya Gulmongkolpech, Choosak Iamsook, Pongsak… Trong đó, nam chính Mak sẽ do ngôi sao Krist Perawat thể hiện.

Đáng chú ý, trong quá trình khởi chiếu tại quê nhà Thái Lan, Tình người duyên ma 2025 nhanh chóng trở thành tác phẩm nội địa có doanh thu thống trị suốt 2 tuần liên tiếp.

Phim dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 7-11.

HẢI DUY