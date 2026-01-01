Thiên đường máu: Thông điệp cảnh tỉnh “việc nhẹ, lương cao”

Lần đầu tiên trên màn ảnh rộng, những kịch bản lừa đảo và lời hứa “việc nhẹ, lương cao” nơi xứ người được miêu tả chân thật, gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh và đưa ra cảnh báo bất kỳ ai trong chúng ta, dù chỉ một phút lơ là, mất cảnh giác đều có thể trở thành nạn nhân.

Phơi bày những góc khuất

“Em là nhân viên điện lực khu vực, gọi anh chị để báo gấp về tình trạng của mình”; “Hệ thống ngân hàng hiện ghi nhận tài khoản của anh đang bị tạm khóa do giao dịch bất thường”; hay “Em là đại diện công ty tài trợ, sẽ giúp chị nhận thưởng nhanh mà không cần đóng thuế”…, những lời thoại xuất hiện trong Thiên đường máu khiến không ít khán giả bật cười, bởi chúng quá quen thuộc, như bước ra từ chính những cuộc gọi lừa đảo mà ít nhiều trong chúng ta từng đối mặt.

Những hang ổ lừa đảo được tái hiện trong Thiên đường máu. Ảnh: ĐPCC

Nhưng tiếng cười ấy nhanh chóng lắng lại, bởi bộ phim không dừng ở sự châm biếm bề nổi, mà từng bước lật mở những góc khuất lạnh lẽo phía sau các hang ổ lừa đảo xuyên biên giới - nơi con người bị biến thành công cụ kiếm tiền, bị mua bán và vắt kiệt đến tận cùng.

Dưới bàn tay đạo diễn Hoàng Tuấn Cường, Thiên đường máu không chỉ kể một câu chuyện tội phạm, mà phơi bày số phận của những nạn nhân bị cuốn vào cỗ máy lừa đảo được tổ chức quy mô, bài bản. Đó là Tuấn (Quang Tuấn) - đi tìm em gái nhưng rồi chính mình bị bán đứng; là Thành (Hoài Lâm) - tin vào lời hứa bốc vác 700.000 đồng/ngày, để rồi bị đẩy vào địa ngục không lối thoát; là Hảo (Hoàng Yến) xin việc ở Bình Dương nhưng tỉnh dậy nơi đất khách; là Út Tâm (Bích Ngọc) và người bạn với kịch bản “việc nhẹ, lương cao”…

Mỗi nạn nhân là một số phận khác nhau trong khu lừa đảo. Ảnh: ĐPCC

Bộ phim không né tránh bạo lực về thể xác khi thể hiện đậm nét hình ảnh những trận đòn, chích điện, tra tấn, bỏ đói, nhốt chuồng chó, treo ngược người hay những lời đe dọa rùng rợn về “ra đảo” (bị bán nội tạng)...

Chích điện - âm thanh ám ảnh trong phim liên tục được lặp lại. Ảnh: ĐPCC

Thông điệp cảnh tỉnh từ thực tế trần trụi

Thiên đường máu chọn cách phơi bày toàn bộ sự thật một cách trực diện. Chính sự khốc liệt ấy, thông điệp về sự cảnh tỉnh càng trở nên mạnh mẽ, tăng sức răn đe và dập tắt những lời hứa “việc nhẹ, lương cao” viển vông.

Những màn tra tấn rợn người trong phim. Ảnh: ĐPCC

Đạo diễn Hoàng Tuấn Cường cho biết, 90% những câu chuyện được kể trên phim là sự thật. Ê-kíp có sáng tạo thêm nhưng đều dựa trên những câu chuyện nghe người trong cuộc kể lại, thấy thông qua các video được chia sẻ.

Không chỉ phản ánh hiện thực phũ phàng, bộ phim còn cố gắng tạo ra sự cân bằng giữa yếu tố hành động nghẹt thở, được dàn dựng mãn nhãn và yếu tố tình cảm gia đình, những câu chuyện tình người.

Yếu tố hành động kịch tính là điểm sáng lớn của phim. Ảnh: ĐPCC

Mặc dù vậy, bộ phim vẫn còn những điều đáng tiếc nhất định: phần đầu cách kể mang tính minh họa hơn khắc họa thực tế, sự lặp lại của các phân cảnh trong khu lừa đảo, bối cảnh bộc lộ nhiều sự dàn dựng, kỹ xảo hình ảnh chưa thực sự được trau chuốt phần nào làm giảm tính thuyết phục…

Phim được gắn nhãn T16 (không dành cho khán giả dưới 16 tuổi), hiện đang được chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc.

Theo Box Office Vietnam, tính đến 11 giờ sáng ngày 1-1-2026, bộ phim đạt tổng doanh thu gần 17 tỷ đồng. Đặc biệt, trong ngày 31-12-2025, phim có số lượng vé bán ra và doanh thu vượt qua cả Avatar: Lửa và tro tàn.

VĂN TUẤN