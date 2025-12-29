Avatar 3 vẫn áp đảo doanh thu phòng vé

Trong tuần thứ 2 ra mắt khán giả, Avatar: Lửa và tro tàn vẫn giữ vững vị trí số 1 trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé, áp đảo các bộ phim còn lại.

Theo thống kê từ chuyên trang phòng vé độc lập Box Office Vietnam (có sai số), trong 3 ngày cuối tuần từ 26 đến 28-12, bộ phim của đạo diễn James Cameron có doanh thu hơn 40 tỷ đồng với 312.555 vé bán ra cùng 9.252 suất chiếu.

Tính đến 8 giờ sáng ngày 29-12, sau 10 ngày ra rạp bộ phim đạt doanh thu gần 192 tỷ đồng. Avatar 3 vẫn duy trì vị thế số 1 trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé theo ngày.

Sức nóng của Avatar 3 khiến bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Việt không có nhiều biến động khi các vị trí tiếp theo có doanh thu khá khiêm tốn. Zootopia: Phi vụ động trời 2 tiếp tục giữ vững vị trí số 2 với gần 6 tỷ đồng doanh thu. Phim củng cố vị trí phim hoạt hình ngoại có doanh thu cao nhất với gần 213 tỷ đồng.

Avatar 3 hiện vẫn duy trì vị trí số 1 trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé. Ảnh: ĐPCC

Tuần qua, phim Việt duy nhất ra mắt - Nhà hai chủ với nhiều ý kiến đánh giá trái chiều cũng có doanh thu không mấy bùng nổ, đạt gần 5,5 tỷ đồng. Dù chưa thực sự cao nhưng đây là con số khá ổn với tác phẩm đầu tay của bộ đôi đạo diễn Trần Duy Linh và Phạm Trung Hiếu. Cùng với doanh số vé đặt trước phim hiện đạt tổng doanh thu hơn 9 tỷ đồng.

Hai vị trí còn lại trong top 5 là Anaconda: Đụng độ siêu trăn và SpongeBob: Lời nguyền hải tặc với doanh thu chỉ đạt hơn 1 tỷ đồng.

Tuần này, phòng vé Việt sẽ bước vào kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày với rất nhiều phim mới ra rạp.

Đáng chú ý nhất là cuộc đối đầu giữa hai bộ phim Việt Ai thương ai mến (chiếu sớm từ ngày 31-12) và Thiên đường máu (khởi chiếu từ 18 giờ ngày 30-12).

Thiên đường máu

Và Ai thương ai mến sẽ đối đầu phòng vé dịp Tết Dương lịch 2026. Ảnh: ĐPCC

Ngoài ra còn có loạt phim hoạt hình chiếu rạp cũng ra mắt đúng ngày 1-1-2026 gồm: Tom&Jerry: Chiếc la bàn kỳ bí, Gia đình khủng long: Mắc kẹt kỷ Jura, phim điện ảnh Arrietty. Ngoài ra, khán giả còn có thêm lựa chọn với các tác phẩm: Đại ca ha ha ha, Đại thoại tây du phần 1: Nguyệt quang bảo hạp...

HẢI DUY