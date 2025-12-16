Phim Việt 2025: Cạnh tranh khốc liệt

Theo thống kê tạm thời, tổng doanh thu phim Việt năm 2025 đến thời điểm này đã đạt khoảng 3.650 tỷ đồng, cao gần gấp đôi so với năm 2024 (khoảng 1.900 tỷ đồng). Bên cạnh những con số kỷ lục, thị trường điện ảnh Việt cũng cho thấy sự phân hóa rõ rệt cùng nhiều thách thức.

Trăm tỷ đồng và trăm triệu đồng

“Năm 2025, thị trường điện ảnh Việt có tình trạng phân cực rất cao, phim nào thắng, sẽ thắng rất lớn, phim nào không tốt sẽ thua ngay từ đầu. Không còn nhiều những phim doanh thu dạng tầm trung như nhiều năm trước”, ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc nội dung CGV Việt Nam, nhận định về thị trường điện ảnh Việt năm 2025.

Dẫn chứng từ doanh thu phòng vé cho thấy rõ sự phân hóa này, phim đạt doanh thu cao nhất năm 2025 (và cũng cao nhất lịch sử) là Mưa đỏ (hơn 714 tỷ đồng) và doanh thu thấp nhất năm là Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu (153 triệu đồng). Theo chuyên trang phòng vé độc lập Box Office Vietnam (có sai số), tính đến thời điểm này, trong tốp 10 phim có doanh thu cao nhất năm 2025, thì 8 phim đã vượt mốc 200 tỷ đồng - kỷ lục vô tiền khoáng hậu lịch sử điện ảnh Việt; 2 phim còn lại cũng có doanh thu rất ấn tượng là Mang mẹ đi bỏ và Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối đều vượt hơn 170 tỷ đồng.

Các phim Việt: Mưa đỏ, Tử chiến trên không, Thám tử Kiên xác lập quy chuẩn mới về chất lượng Ảnh: ĐPCC

Trong bức tranh thành công chung, Cục trưởng Cục Điện ảnh (Bộ VH-TT-DL) Trần Đăng Cường đặc biệt nhấn mạnh 2 tác phẩm Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối và Mưa đỏ.

Theo ông, kết quả này mang ý nghĩa kép: Một mặt, nó khẳng định khán giả luôn sẵn sàng đón nhận những bộ phim được đầu tư bài bản, chỉn chu và phát hành chuyên nghiệp; mặt khác, nó đã phá vỡ định kiến lâu nay rằng phim lịch sử - cách mạng kén người xem, khó huy động vốn. Qua đó, mở ra tín hiệu tích cực, tạo động lực để các nhà đầu tư mạnh dạn tham gia sâu hơn, góp phần thu hút thêm nguồn lực cho điện ảnh Việt.

Tuy nhiên, bên cạnh những gam màu tươi sáng, trong tốp 10 phim Việt có doanh thu thấp nhất năm, có đến 7 phim đạt chưa đến một tỷ đồng. Ngoài Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu, còn có các tác phẩm: Vietnamese Concert Film: Chúng ta là người Việt Nam (hơn 200 triệu đồng), Đợi gì mơ đi (hơn 300 triệu đồng), Thế hệ kỳ tích (đang chiếu, hơn 400 triệu đồng), Mưa trên cánh bướm (gần 650 triệu đồng), Bịt mắt bắt nai (gần 700 triệu đồng), Trái tim què quặt (gần 900 triệu đồng).

Tuy nhiên, trong danh sách này, không hẳn các phim có doanh thu thấp là chất lượng kém, vì một số phim tài liệu âm nhạc, phim độc lập nghệ thuật, thể nghiệm vốn kén khán giả.

Cuộc đua phòng vé

Một tín hiệu vui là bên cạnh các mùa phim Tết, dịp lễ 30-4 và 1-5, phim Việt đang dần định hình mùa phim mới vào kỳ nghỉ 2-9. Riêng năm 2025, thị trường ghi nhận gần 50 phim Việt ra rạp, và theo dự báo của giới chuyên môn, con số này sẽ còn tiếp tục tăng trong năm 2026, với tần suất trung bình ít nhất mỗi tuần có một phim Việt ra mắt.

Nói về sự khốc liệt của thị trường, đạo diễn - NSƯT Vũ Thành Vinh chia sẻ: “Không ai dám tự tin nói đầu tư phim nào sẽ lời. Nếu không biết cân đối, quản trị rủi ro thì gần như chắc chắn phim sẽ thất bại. Sự khốc liệt của thị trường nằm ở đó”. Đạo diễn Vũ Thành Vinh cũng cho biết, có nhiều dự án dù đã thực hiện được 3 năm nhưng vẫn chưa thể ra rạp vì nhiều lý do, trong đó quan trọng nhất là không còn kinh phí để tiếp tục đầu tư cho quảng bá, phát hành.

Một khía cạnh khốc liệt khác của thị trường đó là dòng phim độc lập, nghệ thuật, phim thể nghiệm dù được đánh giá cao nhưng vẫn chưa thể chạm đến nhu cầu và thị hiếu của khán giả.

Mới đây nhất, Quán Kỳ Nam trở thành chủ đề bàn tán, thậm chí không ít người đã lên tiếng cần phải “giải cứu” khi bộ phim bị giới hạn về số lượng suất chiếu, không có nhiều khung giờ đẹp. Được đánh giá là tác phẩm có tính duy mỹ và chất lượng nghệ thuật cao trên nhiều khía cạnh từ kịch bản, diễn xuất, hình ảnh, bối cảnh…, nhưng cuối cùng, phim vẫn chịu cảnh “hẩm hiu” phòng vé.

Trước đó, bộ 3 tác phẩm ra mắt liền kề nhau: Trái tim què quặt, Thai chiêu tài và Phá đám: Sinh nhật mẹ cũng không thành công phòng vé dù đều có những đóng góp nghệ thuật đáng kể ở khía cạnh thể nghiệm, sáng tạo.

Trường hợp Mưa trên cánh bướm ra mắt hồi đầu năm 2025 sau khi thắng giải kép Phim hay nhất (IWONDERFULL Grand Prize) và Phim sáng tạo nhất (Verona Film Club Prize) thuộc hạng mục Tuần lễ Phê bình phim quốc tế tại Liên hoan phim Venice 2024, nhưng đạt doanh thu chưa đến 1 tỷ đồng.

Dẫu biết cuộc đua phòng vé khá sòng phẳng nhưng những thất bại này vẫn đặt ra nhiều trăn trở cho giới làm phim khi các tác phẩm chưa có không gian riêng phù hợp để đến với công chúng.

VĂN TUẤN