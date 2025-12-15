Trường Giang tái xuất đường đua phim Tết 2026

Sau 5 năm vắng bóng điện ảnh Việt, Trường Giang vừa xác nhận trở lại đường đua phim Tết 2026 với dự án Nhà ba tôi một phòng .

Hình ảnh đầu tiên của dự án vừa được nhà sản xuất công bố với nhân vật trung tâm là Trường Giang. Anh hóa thân vào hình ảnh người cha miền Trung với làn da rám nắng đặc trưng và gương mặt “khắc khổ” đúng chất người lao động.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của cô con gái “rượu” trong đôi mắt người cha cũng nhanh chóng cho thấy mối quan hệ gắn bó và đầy yêu thương giữa hai cha con. Poster đầu tiên của phim dễ khiến khán giả liên tưởng đến hình tượng Mười Khó - cái tên đã gắn liền với sự nghiệp của Trường Giang.

Lần trở lại này, Trường Giang không còn dừng ở các vai hài sở trường mà chọn khai thác câu chuyện gia đình rất đời: những mâu thuẫn nhỏ nhặt, khác biệt trong cách nghĩ giữa hai thế hệ - điều mà nhiều gia đình Việt dễ dàng nhìn thấy hình bóng mình trong đó.

Điều đặc biệt, với Nhà ba tôi một phòng Trường Giang còn đảm nhận cùng lúc 3 vai trò: đạo diễn - nhà sản xuất - diễn viên.

First look poster Nhà ba tôi một phòng. Ảnh: ĐPCC

Theo hé lộ, phim mang đến câu chuyện về gia đình giữa cha - con đặt trong bối cảnh hiện đại ngày nay. Một căn nhà nhỏ với không gian chật hẹp trong một thành phố đông đúc, xô bồ tạo nên loạt tình huống dở khóc dở cười và cũng là nơi phơi bày hết tất cả những khác biệt về khoảng cách thế hệ.

Cô con gái đầy hoài bão theo đuổi giấc mơ thời trang, còn người cha chỉ mong giữ gìn nghề làm mắm truyền thống - thứ ông xem như cả đời mình.

Chính sự đối lập này dần tạo nên khoảng cách, kéo theo những xung đột cảm xúc giữa hai thế hệ và mở ra hành trình để cả hai học cách lắng nghe và thấu hiểu lẫn nhau.

Phim dự kiến khởi chiếu vào Mùng 1 Tết Nguyên đán 2026 trên toàn quốc.

HẢI DUY