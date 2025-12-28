Điện ảnh Việt lần đầu có phim tương tác cùng thần tượng

Văn hóa - Giải trí

"Gõ cửa nhà mỹ nam" đánh dấu lần đầu tiên khán giả không phải người xem phim thụ động, mà trực tiếp đưa ra quyết định, lời khuyên và lựa chọn diễn biến tiếp theo của câu chuyện.

Dự án có sự tham gia của 5 nghệ sĩ bước ra từ chương trình thực tế Tân binh toàn năng gồm: Hồ Đông Quan, Cường Bạch, Thái Lê Minh Hiếu, Lâm Anh và Phúc Nguyên.

gõ cửa nhà mỹ nam 2.jpg
5 thành viên trong Gõ cửa nhà mỹ nam giao lưu cùng người hâm mộ. Ảnh: BTC

Thông qua định dạng nội dung tương tác, mỗi lựa chọn của khán giả đều ảnh hưởng đến mạch cảm xúc, tương tác và hành trình sinh hoạt của các nhân vật tại nhà chung.

Trải nghiệm này mang đến cảm giác gần gũi, chân thực, giúp khán giả khám phá đời sống phía sau ánh đèn sân khấu và nhìn thấy những góc rất khác, rất đời của thần tượng.

gõ cửa nhà mỹ nam 3.jpg
Các nghệ sĩ trẻ tham gia trong phim háo hức với trải nghiệm mới. Ảnh: BTC

Diễn viên Hồ Đông Quan cảm thấy rất hứng thú vì sự độc đáo, sáng tạo của format mới này khi khai thác những hình ảnh đời thường, gần gũi từ chính tính cách thật, đời sống thật của các nghệ sĩ trong Tân binh toàn năng.

gõ cửa nhà mỹ nam 1.jpg
Poster chính thức bộ phim. Ảnh: BTC

Trước đó, dự án này từng được bật mí tại sự kiện Y-Concert và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của hàng ngàn khán giả có mặt. Đặc biệt, dù chưa chính thức lên sóng, Gõ cửa nhà mỹ nam cũng đã ghi nhận hơn 6.000 lượt theo dõi từ khán giả, cho thấy sự quan tâm và kỳ vọng dành cho bộ phim tương tác cùng thần tượng đầu tiên tại Việt Nam.

Phim lên sóng lúc 19 giờ ngày 29-12, độc quyền trên nền tảng giải trí trực tuyến MangoPlus.

HẢI DUY

