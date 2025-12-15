Hoạt hình ngoại 3 tuần đứng đầu phòng vé, phim Việt lỗ nặng

Bức tranh tổng thể doanh thu phòng vé tuần qua chứng kiến hai màu sắc đối lập khi một phim Việt ra mắt chạm đáy doanh thu, còn phim hoạt hình ngoại nhập vẫn chứng tỏ sức nóng mạnh mẽ.

Theo chuyên trang phòng vé độc lập Box Office Vietnam (có sai số), trong 3 ngày cuối tuần, từ 12 đến 14-12, Zootopia: Phi vụ động trời tiếp tục có tuần thứ 3 liên tiếp đứng ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng phòng vé. Cụ thể, phim thu về thêm hơn 31,6 tỷ đồng với 309.282 vé bán ra cùng 9.061 suất chiếu.

Doanh thu phòng vé từ ngày 12 đến 14-12. Nguồn: Box Office Vietnam

Như vậy, sau gần 3 tuần ra mắt, bộ phim hoạt hình nhà Disney đã thu về hơn 186 tỷ đồng, gần như chắc chắn sẽ cán mốc 200 tỷ đồng trong tuần này.

Sức nóng của Zootopia 2 cũng khiến cán cân phòng vé không có nhiều thay đổi đột biến.

Tuần qua, một phim hoạt hình khác - Vua của các vua cũng ra rạp, nhưng việc gắn nhãn T13 (không dành cho khán giả dưới 13 tuổi) ít nhiều ảnh hưởng đến doanh thu. Phim hiện đạt hơn 6 tỷ đồng doanh thu.

Trong top 5 doanh thu phòng vé tuần cũng có 2 phim Việt góp mặt.

Thế hệ kì tích có doanh thu phòng vé rất ảm đạm

Vị trí số 3 thuộc về Hoàng tử quỷ với gần 5 tỷ đồng, tác phẩm của đạo diễn Trần Hữu Tấn hiện đạt doanh thu tổng hơn 25 tỷ đồng. Trong khi đó, Truy tìm long diên hương vẫn cho thấy sự bền bỉ ở cuộc đua phòng vé khi thu về thêm gần 4,3 tỷ đồng, nâng tổng doanh thu lên hơn 202 tỷ đồng. Đây là tác phẩm điện ảnh Việt thứ 8 cán mốc doanh thu 200 tỷ đồng trong năm 2025.

Vị trí số 5 trên bảng xếp hạng phòng vé thuộc về phim kinh dị Kumanthong Nhật Bản: Vong nhi cúp bế với doanh thu hơn 2,1 tỷ đồng.

Đáng chú ý nhất tuần qua là việc tác phẩm điện ảnh thứ 2 của đạo diễn Hoàng Nam mới ra mắt - Thế hệ kỳ tích nhận thất bại nặng nề khi thu về chưa đến 500 triệu đồng. Tổng doanh thu phim tính đến thời điểm hiện tại là hơn 700 triệu đồng, trở thành một trong những phim điện ảnh Việt có doanh thu thấp nhất trong năm 2025.

Avatar: Lửa và tro tàn hứa hẹn càn quét phòng vé tuần này

Tuần này, phòng vé chắc chắn chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ khi bộ phim được mong chờ nhất trong năm Avatar: Lửa và tro tàn sẽ chính thức công chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc từ ngày 19-12. Bộ phim đã có buổi công chiếu mở màn tại Mỹ hôm 1-12 và nhận cơn mưa lời khen.

Tại Việt Nam, khán giả có thể trải nghiệm bộ phim với đa định dạng 2D, 3D, IMAX, 4DX và ScreenX.

Ngoài ra, cũng có một số phim mới ra mắt trong tuần này như: Học xá quỷ ngự, Chợ đen thời tận thế, Phim điện ảnh - Hàng xóm của tôi Totoro.

HẢI DUY