Đăng tin sai sự thật, một thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự bị trả về địa phương

Ngày 27-2, Công an tỉnh Quảng Nam thông tin, Công an xã Trà Tập vừa phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với đối tượng H.V.C (2006, trú xã Trà Tập, huyện Nam Trà My) về hành vi đăng tải thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội (TikTok) với số tiền 7,5 triệu đồng.