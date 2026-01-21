Đảng ủy phường Tân Mỹ hoàn thành và vượt 32/33 chỉ tiêu, nhiệm vụ

Ngày 21-1, Đảng ủy phường Tân Mỹ (TPHCM) tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2025, Đảng ủy phường Tân Mỹ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ; hoàn thành và vượt 32/33 nội dung.

Trung tâm an sinh xã hội phường báo cáo tham luận tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Chí Dũng, Bí thư Đảng ủy phường yêu cầu mỗi cán bộ, công chức, đảng viên trong hệ thống chính trị của phường tiếp tục đoàn kết, phát huy dân chủ; thường xuyên tự kiểm điểm, tự đánh giá, tránh tư tưởng ích kỷ, hẹp hòi... để tạo sự hài hòa và tinh thần làm việc tốt nhất trong từng cơ quan, đơn vị.

Bí thư Đảng ủy phường Trần Chí Dũng phát biểu chỉ đạo hội nghị

Trước mắt, các cơ quan, đơn vị cần tập trung chuẩn bị chu đáo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp. Cùng với đó, triển khai các hoạt động, công trình thi đua chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng, chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng và các ngày lễ, kỷ niệm lớn trong năm; đồng thời tập trung chăm lo cho người dân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đồng chí Đinh Thị Thanh Thủy và đồng chí Trần Chí Dũng trao bằng khen đến các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025

Phó Chánh văn phòng Thành ủy TPHCM Nguyễn Xuân Thủy và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Nguyễn Dũng Hùng trao giấy khen đến 9 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Bí thư Đảng ủy phường Trần Chí Dũng và Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thị Bé Ngoan trao bằng khen đến các tập thể

Dịp này, Đảng ủy phường Tân Mỹ khen thưởng 16 tập thể, 180 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025; 19 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền và 9 tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2025.

