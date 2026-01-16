Phường Tân Mỹ: Mỗi người khiếm thị được nhận quà tết 3 triệu đồng

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TPHCM cũng có mặt tại chương trình để trao những phần quà tết đến người khiếm thị.

Người khiếm thị phường Tân Mỹ nhận quà từ lãnh đạo thành phố. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Cụ thể, phường Tân Mỹ có 13 người khiếm thị (thuộc danh sách quản lý của phường), mỗi người được nhận một suất quà trị giá 300 ngàn đồng cùng 2,7 triệu đồng tiền mặt.

Theo bà Phạm Thị Thúy Hà - Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Tân Mỹ, khoản tiền mặt này bao gồm phần hỗ trợ cơ bản và phần quà riêng trị giá 2 triệu đồng từ Ủy ban MTTQ TPHCM, nhằm thay thế cho các thiết bị công nghệ (như điện thoại, laptop) phù hợp hơn với nhu cầu thực tế của nhóm đối tượng này. Ngoài ra, các phần quà như bánh chưng, bánh tét cũng được tặng thêm để người khiếm thị vui xuân, đón tết.

Người khiếm thị nhận laptop từ lãnh đạo thành phố. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Bên cạnh đó, chương trình cũng phối hợp trao tặng quà cho 14 trường hợp người khiếm thị thuộc danh sách hỗ trợ từ Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây. Mỗi trường hợp trong nhóm này nhận được phần quà trị giá 1 triệu đồng (gồm 300 ngàn đồng tiền quà và 700 ngàn đồng tiền mặt). Đặc biệt, thông qua vận động các nhà hảo tâm, 14 trường hợp này còn được nhận thêm thiết bị hỗ trợ là laptop hoặc điện thoại thông minh.

Lãnh đạo địa phương ân cần thăm hỏi người khiếm thị. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Là người khiếm thị, anh Lê Đức Vinh khi nhận được chiếc laptop mới cùng những phần quà Tết ý nghĩa, không giấu được sự xúc động và cho biết, đây là niềm mơ ước bấy lâu để phục vụ tốt hơn cho công việc chuyên môn. “Hiện tại, tôi vừa học vừa làm việc tại Thư viện sách nói. Do đặc thù công việc như xử lý âm thanh và biên tập sách, nên việc sở hữu một thiết bị công nghệ ổn định là vô cùng cần thiết”, anh Lê Đức Vinh bày tỏ.

ĐÌNH DƯ