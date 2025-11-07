Gần 200 triệu đồng chăm lo người nghèo tại phường Tân Mỹ (TPHCM)

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phạm Thị Thúy Hà cho biết, hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Quỹ “Vì người nghèo” của phường trong thời gian qua luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự đồng hành của các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng nhân dân trong và ngoài địa bàn.

Đồng chí Phạm Thị Thúy Hà phát biểu tại buổi lễ

6 tháng cuối năm 2025, phường vận động hơn 500 triệu đồng cho Quỹ “Vì người nghèo”. Nguồn kinh phí này được sử dụng để xây dựng, sửa chữa nhà đại đoàn kết, hỗ trợ phương tiện sinh kế, trao học bổng Nguyễn Hữu Thọ, thẻ bảo hiểm y tế, chăm lo trẻ em mồ côi và tặng quà tết cho các hộ nghèo, công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Nguyễn Dũng Hùng và Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thị Bé Ngoan trao kinh phí sửa chữa nhà

Tại buổi lễ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã trao kinh phí sửa chữa nhà, phương tiện sinh kế, thẻ bảo hiểm y tế, xe đạp và dụng cụ học tập… đến các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, với tổng kinh phí hỗ trợ gần 200 triệu đồng.

Lãnh đạo phường Tân Mỹ trao sinh kế đến người dân có hoàn cảnh khó khăn

Trong số các hộ được nhận sinh kế, bà Phạm Thị Kim Lan (sinh năm 1967), xúc động khi nhận xe bán nước mía. Chồng bà là thương binh, sức khỏe yếu; bản thân bà sức khỏe cũng không tốt, nhiều năm mưu sinh bằng công việc lột vỏ hành thuê để nuôi hai cháu ngoại. Bà Lan chia sẻ: “Tôi vui lắm, có phương tiện làm ăn ổn định rồi, sẽ cố gắng lo cho chồng và các cháu”.

Trao quà đến học sinh và các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn

Dịp này, phường Tân Mỹ công bố thành lập 5 tổ giám sát và phản biện xã hội tại các khu phố, giám sát vệ sinh môi trường, giáo dục, an ninh trật tự, dân chủ cơ sở.

Phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Mỹ đặt mục tiêu huy động tối đa các nguồn lực xã hội để không ai bị bỏ lại phía sau, chuẩn bị tốt công tác chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

THU HOÀI