Đảng ủy UBND TPHCM đã thông qua 39 nội dung trọng tâm

Chiều 14-4, Đảng ủy UBND TPHCM tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025, lần thứ 2 (mở rộng).

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM và các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM: Trần Văn Nam, Ngô Thành Tuấn.

Các đồng chí chủ trì hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các hoạt động nề nếp, đảm bảo theo quy chế

Tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM Trần Văn Nam cho biết, ngay từ khi thành lập (3-2-2025), Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy thực hiện nề nếp, đảm bảo chế độ sinh hoạt theo quy chế, đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ nhất thảo luận và cho ý kiến 9 nội dung; tổ chức 8 hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy, cho ý kiến, thông qua 39 nội dung trọng tâm.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao đổi cùng đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đảng ủy UBND TPHCM cũng lãnh đạo UBND TPHCM chủ động chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện bám sát các Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Trung ương, TPHCM về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025. Công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy được thực hiện quyết liệt, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Các đơn vị sau sắp xếp hoạt động ngay từ đầu tháng 3, không để xảy ra gián đoạn, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp và đời sống nhân dân.

Lãnh đạo UBND TPHCM ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 57, Kết luận 123 của Bộ Chính trị; Kế hoạch về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2025. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị giảm ít nhất 30% thời gian xử lý thủ tục hành chính, 30% chi phí kinh doanh, bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết.

Đồng thời, lãnh đạo tập trung tổ chức đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh đầu tư và tiến độ triển khai các dự án, công trình quan trọng, trọng điểm, công trình giao thông kết nối; các công trình, dự án chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; thành lập Tổ công tác tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, tháo gỡ cho 571 dự án. Thành phố còn rà soát, đề xuất đưa một số việc lãng phí vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM Trần Văn Nam báo cáo tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhờ có sự chủ động từ sớm trong công tác quán triệt, tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và làm tốt công tác dự báo; tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố trong quý 1 đạt nhiều kết quả tích cực, tạo động lực và khí thế để tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng cả năm đạt trên 10%.

Kết quả, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý 1 ước tăng 7,4% so với cùng kỳ - mức tăng cao nhất so với cùng kỳ kể từ năm 2020 đến nay. Thu hút FDI hơn 567 triệu USD, tăng 23,4% so với cùng kỳ. Chỉ số Trung tâm tài chính toàn cầu Thành phố tăng 7 bậc so với năm 2024, đây cũng là thứ hạng cao nhất kể từ khi bắt đầu được vào danh sách xếp hạng năm 2022.

Tiếp nhận 10 đơn thư

Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Đảng bộ UBND TP đã tiếp nhận hồ sơ bàn giao của 105 tổ chức đảng trực thuộc 6 đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy;...

Cùng với đó là tập trung đôn đốc các cấp ủy cơ sở đảng lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2025 - 2030 và chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2025 - 2027 hoàn thành trong quý 1-2025.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong kỳ, Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TPHCM đã lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tham mưu thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Theo đó, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy UBND TPHCM đã xem xét, xử lý 10 đơn có nội dung phản ánh, tố cáo, trong đó, có 6 đơn nặc danh.

Đảng bộ UBND TPHCM hoạt động từ đầu tháng 2-2025. Đảng bộ hiện có 122 tổ chức cơ sở đảng (102 đảng bộ cơ sở và 20 chi bộ cơ sở), 1.214 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; 454 Chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận với 36.984 đảng viên. Ban Chấp hành Đảng bộ hiện có 30/33 đồng chí (khuyết 3), Ban Thường vụ Đảng ủy có 11 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy có 6/7 đồng chí (khuyết 1); Thường trực Đảng ủy có 4 đồng chí. Cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc gồm: Văn phòng Đảng ủy, Ban Tổ chức Đảng ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; các tổ chức chính trị - xã hội: Công đoàn UBND TP, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh UBND TP và Hội Cựu Chiến binh UBND TP.

THU HƯỜNG - NGÔ BÌNH