Đảo đảm tuyệt đối an toàn cho các hoạt động, sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn quận 1

Hội nghị lần thứ 26 Ban Chấp hành Đảng bộ quận 1

Trong quý 1-2025, Ban Thường vụ Quận ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác vận động nhân dân đạt được một số kết tích cực trên các lĩnh vực.

Ước tính tốc độ tăng giá trị sản xuất khu vực thương mại - dịch vụ trong quý 1-2025 (tăng 12%). Thu ngân sách nhà nước tính đến giữa tháng 3-2025 đạt gần 5.148 tỷ đồng (đạt hơn 27% chỉ tiêu được giao).

Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực trật tự đô thị, xây dựng, môi trường, văn hóa - xã hội tiếp tục được tăng cường và thực hiện tốt; không để phát sinh tình trạng vi phạm trên lĩnh vực xây dựng so với cùng kỳ năm 2024. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững, đảm bảo ổn định,...

Các đại biểu tham dự hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy quận 1 nhấn mạnh: “Sắp tới, Trung ương sẽ bỏ cấp chính quyền huyện, mỗi cán bộ, công chức của quận không vì thế mà lơ là nhiệm vụ”.

Bí thư Quận ủy quận 1 Dương Anh Đức phát biểu kết luận hội nghị.

Trước mắt, đồng chí lưu ý cấp ủy đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thường xuyên quán triệt, ổn định tư tưởng và động viên đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đội ngũ người hoạt động không chuyên trách tại phường an tâm công tác, tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Song song đó, tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Công tác giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính phải đảm bảo liên tục, không để gián đoạn hoặc gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Nhận xét tình hình tội phạm về trật tự xã hội tăng 18 vụ so với cùng kỳ, tỷ lệ khám phá thấp, chỉ đạt 38%, đồng chí yêu cầu tập trung các giải pháp nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các hoạt động chính trị - xã hội, những sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn quận, nhất là dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Mỗi cán bộ lãnh đạo của các cơ quan, đơn vị, bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND phường phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động triển khai các giải pháp, phương án đảm bảo an ninh trật tự, không được chủ quan.

THU HƯỜNG