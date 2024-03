Đạo diễn "Thiện, quái, ác" là khách mời đặc biệt tại LHP quốc tế TPHCM

Sau đạo diễn bậc thầy người Nhật Bản Kore-eda Hirokazu, ban tổ chức LHP quốc tế TPHCM (HIFF) 2024 vừa công bố đạo diễn Kim Jee-Woon, người được biết đến qua tác phẩm quen thuộc với khán giả Việt The Good, The Bad, The Weird (Thiện, quái, ác) là khách mời đặc biệt tiếp theo.