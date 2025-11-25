Đạo diễn Trần Thanh Huy làm phim về tình cha con và nghề xiếc

Trở lại điện ảnh với dự án " Con kể ba nghe" , đạo diễn Trần Thanh Huy sẽ đảm nhận vai trò giám đốc sáng tạo, trong khi vai trò đạo diễn được trao cho Đỗ Quốc Trung.

Con kể ba nghe đánh dấu sự trở lại của Trần Thanh Huy sau 6 năm kể từ phim Ròm.

Theo tiết lộ, nếu Ròm khai thác câu chuyện đường phố khắc nghiệt, phản ánh hiện thực xã hội qua lăng kính của tuổi trẻ thì tác phẩm lần này mang màu sắc tình cảm - gia đình, hướng đến đời sống nội tâm và sự chữa lành của những con người mang trong mình tổn thương.

Đạo diễn Trần Thanh Huy và Đỗ Quốc Trung "song kiếm hợp bích" trong "Con kể ba nghe". Ảnh: ĐPCC

Bộ phim xoay quanh hành trình của một người cha đơn thân - nghệ sĩ xiếc đi trên dây cùng cậu con trai khép kín và ít nói.

Giữa không gian xiếc rực rỡ ánh đèn và đầy ắp tiếng cười, hai cha con sống trong những khoảng lặng riêng, nơi nỗi đau, sự ám ảnh, nỗi cô đơn và tình yêu thương chồng chéo.

Tựa đề Con kể ba nghe như một phép ẩn dụ cho hành trình kết nối giữa hai tâm hồn: một người cha luôn nỗ lực che giấu nỗi buồn để mạnh mẽ trước con, và một đứa trẻ đang học cách mở lòng để kể lại thế giới của mình cho người cha được hiểu.

Poster đầu tiên bộ phim "Con kể ba nghe". Ảnh: ĐPCC

Điểm độc đáo của bộ phim nằm ở bối cảnh nghệ thuật xiếc, một thế giới hiếm khi được khai thác trong điện ảnh Việt. Nghề “đi trên dây” đòi hỏi sự cân bằng tuyệt đối, từng bước đi là một thử thách sinh tử được đạo diễn sử dụng như biểu tượng ẩn dụ cho chính hành trình của hai cha con trong bộ phim: mong manh, rủi ro nhưng cũng đầy dũng cảm.

Phim cũng là lời tri ân, tôn vinh những con người âm thầm cống hiến niềm vui và tiếng cười cho khán giả khi sản xuất trong dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Liên đoàn Xiếc Việt Nam (1956 - 2026).

Đồng hành cùng Trần Thanh Huy là đạo diễn Đỗ Quốc Trung. Sinh năm 1990, anh tốt nghiệp thủ khoa ngành Đạo diễn Điện ảnh tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Anh có nhiều phim ngắn: Bộ đồng phục; Trực nhật với Thư Kỳ hay Đóng vào, Mở ra... từng tham dự nhiều LHP quốc tế.

NSND Phi Vũ - nguyên Phó Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam cũng góp mặt trong phim. Ảnh: ĐPCC

Nói về sự kết hợp đặc biệt lần này, Trần Thanh Huy cho biết, anh và Đỗ Quốc Trung gặp nhau ở ý tưởng làm một bộ phim về tình cha con. “Trong phim, Trung đứng ở vai trò một người con mất cha, còn tôi là một người cha vừa có con. Tôi nghĩ đây là sự kết hợp rất thú vị cho bộ phim”, Trần Thanh Huy chia sẻ.

Còn theo đạo diễn Đỗ Quốc Trung, việc bộ phim kể câu chuyện tình cha con và đặt trong bối cảnh xiếc bởi đây là một loại hình nghệ thuật, giải trí gắn với gia đình, tuổi thơ của nhiều người Việt.

Phim còn có sự tham gia của Nguyễn Vinh Phúc trong vai trò đạo diễn hình ảnh (DOP); NSND Phi Vũ - người có hơn 47 năm gắn bó với sân khấu xiếc, từng là Phó Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam.

Con kể ba nghe dự kiến phát hành trên toàn quốc vào ngày 16-1-2026.

HẢI DUY