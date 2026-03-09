Dầu thô gần mốc 120 USD/thùng, tạo áp lực lớn lên các thị trường chứng khoán châu Á

Ngày 9-3, kênh CNBC (Mỹ) đưa tin chứng khoán châu Á mở phiên đầu tuần trong sắc đỏ khi giá dầu thô tại thị trường tăng vọt. Theo đó, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 30% lên 118,88 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent vọt 28% lên 118,73 USD/thùng, mức cao nhất kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng phát năm 2022.

Hỏa hoạn tại kho dầu Shahran ở thủ đô Tehran, Iran sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel. Ảnh: GETTY IMAGES

Giá dầu thô tăng cao tạo áp lực lớn lên các thị trường chứng khoán châu Á. Chỉ số Kospi tại Seoul (Hàn Quốc) giảm 8,1%, Nikkei 225 ở Tokyo (Nhật Bản) mất 7,3%, trong khi các thị trường ở Thượng Hải (Trung Quốc), Hong Kong (Trung Quốc), Sydney (Australia), Singapore và Manila (Philippines) đều chìm trong sắc đỏ. Các chỉ số tương lai ở Phố Wall giảm hơn 2%, đồng USD tăng giá so với các đồng tiền mạnh khác khi nhà đầu tư tìm đến tài sản trú ẩn an toàn.

Giới quan sát nhận định, giá dầu vượt 100 USD không chỉ là một đợt tăng giá hàng hóa mà thực chất trở thành “khoản thuế” đánh vào nền kinh tế toàn cầu. Các nhà sản xuất vùng Vịnh đang giảm sản lượng do kho lưu trữ đầy, dòng xuất khẩu bị tắc nghẽn và việc phục hồi sẽ mất nhiều tuần ngay cả khi xung đột hạ nhiệt.



Tổng thống Mỹ Donald Trump đang nỗ lực trấn an thị trường, cho rằng mức giá dầu cao hiện tại là “giá phải trả nhỏ” để loại bỏ mối đe dọa hạt nhân từ Iran và dự báo giá sẽ giảm nhanh khi xung đột chấm dứt. Tuy nhiên, tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng khi nền kinh tế Mỹ vừa công bố báo cáo việc làm kém tích cực trong tháng 2, làm lung lay nhận định rằng thị trường lao động Mỹ đang dần ổn định.

Kể từ khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran nổ ra hôm 28-2, giá dầu WTI đã tăng hơn 75% và giá dầu Brent tăng hơn 60%.

MINH CHÂU