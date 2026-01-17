Đầu tư hồ điều hòa hơn 584 tỷ đồng ở Nha Trang để giải quyết ngập úng

Ngày 17-1, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã có quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hồ điều hòa khu vực phường Tây Nha Trang, với tổng mức đầu tư sau điều chỉnh hơn 584,7 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh.

Dự án hồ điều hòa khu vực phường Tây Nha Trang. Ảnh: K.H

Trong cơ cấu vốn, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 321,8 tỷ đồng; chi phí xây dựng hơn 152,5 tỷ đồng; phần còn lại là chi phí quản lý dự án, tư vấn, các chi phí khác và dự phòng.

Dự án được xác định là công trình hạ tầng kỹ thuật trọng điểm, nhằm giải quyết tình trạng ngập úng đô thị và tạo lập không gian công cộng xanh, nâng cao chất lượng sống cho người dân khu vực phía Tây Nha Trang.

Khu vực dự kiến xây hồ điều hòa tại phường Tây Nha Trang. Ảnh: HIẾU GIANG

Theo quyết định điều chỉnh, dự án được đổi tên từ “Hồ điều hòa khu vực phía Bắc thành phố Nha Trang” thành “Hồ điều hòa khu vực phường Tây Nha Trang”, phù hợp với định hướng điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực Hòn Nghê. Mục tiêu đầu tư là xây dựng công trình hạ tầng đa chức năng, vừa kiểm soát thoát nước, giảm ngập úng, vừa kết hợp cảnh quan, cây xanh và không gian sinh hoạt cộng đồng.

Về quy mô, dự án gồm hồ điều hòa trung tâm; đường đi bộ ven hồ, hệ thống cây xanh; kênh dẫn nước dọc tuyến đường sắt vào hồ và kênh thoát nước từ hồ ra sông Cái. Dự án thuộc nhóm B, triển khai trên địa bàn phường Tây Nha Trang, thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2025 đến 2027.

UBND tỉnh Khánh Hòa giao Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư, tổ chức triển khai dự án bảo đảm đúng quy định, tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư.

HIẾU GIANG