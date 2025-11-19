Khánh Hòa: Xả điều tiết hồ chứa, cảnh báo ngập cục bộ vùng hạ du

Ngày 19-11, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa thông báo điều chỉnh phương án vận hành hai hồ chứa lớn trên địa bàn nhằm đảm bảo an toàn công trình và hạn chế ngập lụt vùng hạ du, trong bối cảnh mưa lớn tiếp diễn và mực nước dâng nhanh.

Hồ Am Chúa (xã Diên Điền) sẽ được xả điều tiết từ 9 giờ ngày 19-11 đến 14 giờ ngày 24-11, với lưu lượng từ 10 - 60m³/giây. Lưu lượng lớn được ưu tiên xả vào ban ngày (từ 7 giờ đến 17 giờ), ban đêm giảm dần để hạn chế ảnh hưởng đến khu dân cư phía hạ lưu. Ghi nhận lúc 5 giờ cùng ngày, mực nước hồ đạt cao trình 34,39m, lưu lượng nước về hồ ước đạt 52 - 57m³/giây.

Khu vực phường Bắc Nha Trang ngập sâu, sáng 19-11. Ảnh: ĐẠI PHONG

Việc xả lũ kết hợp mưa lớn ngoài lưu vực và triều cường có thể gây ngập cục bộ tạm thời tại các khu vực trũng thấp ven kênh thoát lũ, đặc biệt là xã Diên Điền và phường Bắc Nha Trang.

Tại hồ Đá Bàn (xã Bắc Ninh Hòa), mực nước lúc 8 giờ 30 đạt cao trình 61,66m, lưu lượng nước về hồ ước từ 200 - 250m³/giây. Đơn vị vận hành dự kiến xả điều tiết với lưu lượng từ 50 - 250m³/giây, kéo dài từ 9 giờ ngày 19-11 đến 15 giờ ngày 24-11.

Việc xả nước kết hợp ảnh hưởng mưa lớn và triều cường, nguy cơ dâng nước và ngập cục bộ có thể xảy ra tại các xã, phường: Bắc Ninh Hòa, Hòa Trí, Hòa Thắng...

Lực lượng cứu hộ đưa người dân tại xã Hòa Trí đến nơi an toàn. Ảnh: CÔNG AN KHÁNH HÒA

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Khánh Hòa cảnh báo, trong ngày 19-11, khu vực này có mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 30-80mm, có nơi trên 100mm. Nguy cơ xảy ra ngập lụt diện rộng, độ sâu ngập có thể lên đến 2m tại nhiều khu vực trũng thấp như: Suối Dầu, Suối Hiệp, Diên Khánh, Diên Điền, Diên Lạc, Nha Trang, Tây Nha Trang, Bắc Nha Trang, Nam Nha Trang; Bắc Cam Ranh, Cam Ranh, Nam Cam Ranh, Ba Ngòi, Cam Thịnh Đông, Trung Khánh Vĩnh; Ninh Hòa, Nam Ninh Hòa, Bắc Ninh Hòa, Đông Ninh Hòa, Tân Định, Hòa Trí, Hòa Thắng; Ninh Sơn, Đô Vinh, Bảo An, Phan Rang, Phước Dinh, Đông Hải…

HIẾU GIANG - TIẾN THẮNG