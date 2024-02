Đẩy mạnh thanh toán không tiền mặt dịp tết

Thời điểm giáp Tết Nguyên đán thường là mùa cao điểm kinh doanh của doanh nghiệp cũng như chi tiêu, mua sắm của người dân. Các ngân hàng thương mại đã đưa ra nhiều chương trình ưu đãi, các gói giải pháp tài chính nhằm thúc đẩy thanh toán không tiền mặt, tạo thuận lợi và an toàn cho khách hàng.

Không lo tiền mặt ngày tết

Để khuyến khích thanh toán không tiền mặt dịp tết này, khi sử dụng ứng dụng VPBank NEO của VPBank để chuyển khoản, thanh toán bằng mã QR (mã phản hồi nhanh), thanh toán hóa đơn, điện nước, gửi tiết kiệm online, chi tiêu thẻ tín dụng…, khách hàng sẽ được tham gia trò chơi “Hành trình sum vầy mở ra Tết” để có cơ hội nhận quà tặng với tổng giá trị lên đến hơn 20 tỷ đồng.

Quét mã QR thanh toán tiền mua hàng ngày càng được sử dụng phổ biến. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tương tự, để khuyến khích khách hàng sử dụng tài khoản thanh toán dịp tết, khi sử dụng ứng dụng Sacompay của Sacombank quét mã QR để thanh toán… sẽ được tham gia chương trình “Giao dịch đi - Quà mê ly” với quà tặng lên đến 352 chỉ vàng SJC cùng nhiều ưu đãi hoàn tiền.

Ngoài ra, nhằm gia tăng trải nghiệm cho khách hàng, tết năm nay, trên các ứng dụng của nhiều NHTM như MSB, VPBank, TPBank… đã có thêm tính năng lì xì với cơ hội nhận được quà may mắn lên đến hàng trăm triệu đồng. Theo đó, chỉ cần điện thoại di động có kết nối internet, mọi người có thể gửi lời chúc và tiền mừng tuổi đến người thân yêu. Anh Quang Khoa (TPHCM) cho biết, năm nay anh quyết định lì xì online nên đã thoát khỏi cảnh đi đổi tiền mới, tiền lẻ vào dịp cận tết. “Hiện việc thanh toán qua các ứng dụng ngân hàng, ví điện tử… ngày càng thuận tiện, an toàn lại tiết kiệm được thời gian và chi phí nên tết này tôi không cần lo đến việc phải rút tiền mặt chi tiêu như trước đây”, anh Khoa nói.

Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM cho biết, các sản phẩm thanh toán không dùng tiền mặt hiện đại mang lại tiện lợi và tiết kiệm chi phí, thời gian cho cả người bán hàng và mua hàng. Sản phẩm thanh toán của ngân hàng và các trung gian thanh toán đa dạng còn góp phần vào thúc đẩy doanh số, doanh thu cho hoạt động kinh doanh, đặc biệt trong những mùa cao điểm mua sắm như lễ, tết.

Đi chợ cũng quẹt thẻ, quét mã QR

Nắm bắt được nhu cầu giao dịch tài chính dịp tết tăng cao, không chỉ tại các trung tâm mua sắm lớn, các siêu thị…, mà các NHTM cũng đưa ra nhiều chương trình ưu đãi và thiết kế gói giải pháp dành cho chủ hộ kinh doanh, tiểu thương các chợ truyền thống.

Từ nay đến cuối tháng 3-2024, chủ cửa hàng, chủ cơ sở kinh doanh, tiểu thương mở mới tài khoản thanh toán tại MSB và đặt mã QR để nhận thanh toán sẽ được tham gia chương trình nhận quà tặng đến 900.000 đồng; đồng thời được tặng tiền vào tài khoản cho mỗi giao dịch thanh toán qua mã QR từ 50.000 đồng trở lên… Ngoài ra, MSB còn có giải pháp M-Pro không chỉ miễn phí giao dịch mà chủ kinh doanh, tiểu thương khi sử dụng giải pháp này còn được hoàn tiền lên tới 3,6 triệu đồng/năm với các chi tiêu thanh toán không tiền mặt. Ngân hàng này còn thiết kế tính năng chia sẻ biến động số dư và lịch sử giao dịch cho người khác trên ứng dụng ngân hàng điện tử MSB mBank riêng cho khách hàng là chủ cửa hàng. Với tính năng này, chủ cửa hàng có thể dễ dàng theo dõi doanh thu từ xa mà vẫn bảo mật số dư tài khoản.

Thanh toán điện tử trở nên phổ biến khắp nơi (ảnh chụp chiều 3-2 tại một quán cà phê trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5, TPHCM). Ảnh: HOÀNG HÙNG

Hiện Nam A Bank cũng đang đẩy mạnh mô hình Chợ 4.0 - Chợ không tiền mặt đến gần với các tiểu thương, hộ kinh doanh tại các chợ đêm, chợ du lịch, chợ hoa, chợ ẩm thực… tại TPHCM. Theo đó, tiểu thương chỉ cần sử dụng ứng dụng Open Banking, đăng ký mở tài khoản Nam A Bank là thực hiện các giao dịch mua bán, thanh toán tiện lợi, nhanh chóng, an toàn. Ngoài ra, Open Banking còn có tính năng quản lý điểm bán miễn phí giúp tiểu thương quản lý doanh thu hiệu quả. Nhiều tiểu thương tại phố ẩm thực trên đường Hà Tôn Quyền (quận 11, TPHCM) cho biết, khách hàng trẻ hiện đang chuộng thanh toán thẻ hoặc chuyển khoản. Sau khi mở tài khoản Open Banking của Nam A Bank và được tặng mã QR dán trước cửa hàng, không chỉ tạo thuận tiện hơn cho khách hàng khi thanh toán mà bản thân các tiểu thương cũng thấy an toàn, tiện lợi hơn nhiều so với thanh toán tiền mặt vì không cần kiểm đếm và cũng không lo giữ tiền mặt nhiều, khá nguy hiểm.

Lãnh đạo Nam A Bank cho biết, với việc tích cực triển khai phương thức thanh toán mã QR đến tiểu thương, hộ kinh doanh, góp phần tạo ra một môi trường thanh toán an toàn, hiện đại, thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh truyền thống. Từ đó, giúp hộ kinh doanh, tiểu thương gia tăng năng lực cạnh tranh và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Thực tế cho thấy, việc các ngân hàng đẩy mạnh các dịch vụ thanh toán hiện đại theo hướng tạo sự thuận tiện, an toàn, tăng trải nghiệm cho khách hàng đã hạn chế áp lực rút tiền mặt tại các máy ATM phục vụ chi tiêu, đặc biệt là trong các dịp lễ, tết. Phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, trong đó thanh toán bằng mã QR đang dần hình thành thói quen ở đô thị và hiện không còn tái diễn cảnh xếp hàng chờ rút tiền mặt tại các ATM như trước đây.

Theo thống kê từ Công ty CP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), dịch vụ rút tiền trên ATM qua hệ thống NAPAS tiếp tục giảm dần qua các năm. Đặc biệt, năm 2023 là năm có số lượng giao dịch rút tiền trên ATM giảm mạnh hơn so với mức giảm của các năm trước, chỉ chiếm 3,6% tổng số giao dịch của toàn hệ thống. Trong khi đó, hệ thống NAPAS xử lý bình quân hơn 20 triệu giao dịch/ngày, tăng tương ứng 52% số lượng và 12% về giá trị giao dịch so với năm 2022.

HẠNH NHUNG