Đẩy mạnh thực hiện các dự án phát triển nhà ở tại TPHCM

Tổng Giám đốc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV Nguyễn Tương Minh phát biểu tại hội nghị

Theo ông Nguyễn Tương Minh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV, mặc dù 6 tháng đầu năm 2024, Tổng Công ty đạt và vượt mức các chỉ tiêu về doanh thu, nộp ngân sách, lợi nhuận trước thuế từ 75,92% đến 80,76% so với kế hoạch cả năm, song do tình hình thị trường nhà đất có những biến động bất thường, cộng với những tồn tại, khó khăn từ nhiều năm trước để lại, đã làm chậm triển khai thực hiện nhiều dự án nhà ở mà UBND TPHCM giao. Trong đó, nhiều dự án nhà ở xã hội, nhà phục vụ tái định cư chậm được triển khai do vướng thủ tục pháp lý, đền bù, giải phóng mặt bằng,…

Nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nhà ở, góp phần lành mạnh hóa thị trường nhà đất và thực hiện các mục tiêu chương trình nhà ở, đáp ứng với yêu cầu của người dân TPHCM, hội nghị đã đề ra nhóm 10 giải pháp từ nay đến cuối năm 2024. Trong đó, tập trung khởi công các dự án nhà ở Khu Thương mại dịch vụ - căn hộ Bình Đăng (quận 8), chung cư số 4 Lương Thế Vinh (quận Tân Phú), Khu dân cư Bắc Rạch Chiếc (TP Thủ Đức), Khu dân cư Phú Mỹ (quận 7) và các dự án phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và nhà phục vụ tái định cư thực hiện các chương trình phát triển mà UBND TPHCM giao.

HOÀI NAM