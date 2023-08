Đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm điện

Tại hội nghị “Tiết kiệm điện mùa nắng nóng” do Văn phòng Ban Chỉ đạo tiết kiệm năng lượng (Bộ Công thương) vừa phối hợp các đơn vị tổ chức, ông Võ Quang Lâm, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, cho biết, hệ thống điện đã đối mặt với khủng hoảng về mất cân bằng cung cầu điện vào các tháng 5, 6 vừa qua, đặc biệt là ở khu vực miền Bắc.

Theo đó, nhu cầu sử dụng điện toàn quốc tăng đột biến (ngày 19-5-2023 đạt kỷ lục 918,5 triệu kWh, tăng 12,34% so với cùng kỳ). Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của hiện tượng EI Nino cùng với việc thiếu nhiên liệu và một số tổ máy nhiệt điện than bị sự cố dẫn đến thiếu hụt nguồn điện nghiêm trọng.

Trong bối cảnh thiếu nguồn cung thì vai trò của người sử dụng điện hết sức quan trọng. Với sự chung tay tích cực của khách hàng sử dụng điện, từ 17-5 đến 16-6-2023 cả nước đã tiết kiệm được 226 triệu kWh, đã góp phần tích cực trong đảm bảo cân bằng cung cầu điện.