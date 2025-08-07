Ngành điện TPHCM Ổn định bộ máy sau sắp xếp

Đầu tháng 8-2025, Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) chính thức công bố thành lập 9 công ty điện lực mới trực thuộc, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong việc sắp xếp và tinh gọn bộ máy sau khi TPHCM sáp nhập địa giới hành chính.

Ông Phạm Quốc Bảo, Chủ tịch HĐTV EVNHCMC (thứ tư từ phải sang) chúc mừng Ban lãnh đạo Công ty Điện lực Bình Dương tại lễ công bố quyết định thành lập đơn vị

Diện mạo mới

Từ ngày 1-7, TPHCM hợp nhất với các tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu nên ngành điện lực 2 tỉnh này cũng được tổ chức lại thành 5 công ty điện lực (CTĐL) khu vực. Cụ thể, khu vực Bình Dương trước đây có 3 CTĐL gồm Thuận An, Bến Cát, Bình Dương; khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây có 2 CTĐL là Vũng Tàu và Đất Đỏ.

Trước thời điểm sáp nhập, ngành điện lực TPHCM có 15 CTĐL trực thuộc, sau ngày 1-7 được tổ chức lại còn 10 công ty. Trong đó, 4 CTĐL được thành lập mới gồm: CTĐL Sài Gòn (sáp nhập từ CTĐL Sài Gòn, CTĐL Tân Bình, một phần CTĐL Phú Thọ và một phần CTĐL Gia Định), CTĐL Tân Thuận (sáp nhập từ CTĐL Tân Thuận và CTĐL Duyên Hải); CTĐL Gia Định (sáp nhập CTĐL Gia Định và một phần từ CTĐL Gò Vấp) và CTĐL Chợ Lớn (sáp nhập từ CTĐL Chợ Lớn với CTĐL Tân Phú và một phần CTĐL Phú Thọ). Ngoài ra, 6 đơn vị còn lại vẫn giữ nguyên như trước đây là các CTĐL: Thủ Đức, Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, An Phú Đông và Bình Phú.

Theo lãnh đạo EVNHCMC, việc sáp nhập địa giới hành chính mở ra không gian phát triển rộng lớn, đưa TPHCM trở thành một siêu đô thị, trung tâm tài chính, dịch vụ, sản xuất, logistics, đổi mới sáng tạo tầm cỡ khu vực và thế giới. Đây là cơ hội để TPHCM vươn mình, trở thành đô thị văn minh, hiện đại vào năm 2030 và sánh ngang các thành phố lớn trên thế giới vào năm 2045.

Sẵn sàng vận hành theo mô hình mới

Tuy nhiên, sự thay đổi cũng đặt ra trách nhiệm nặng nề cho ngành điện lực khi phải đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho một siêu đô thị hơn 14 triệu dân, với những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng và dịch vụ. Đặc biệt, sự xuất hiện của các phụ tải công suất lớn và yêu cầu cao về chất lượng điện từ các nhà đầu tư sản xuất công nghệ cao cùng kế hoạch phát triển xe điện, metro đòi hỏi có một hệ thống điện hiện đại, đáng tin cậy. Bên cạnh đó, EVNHCMC còn tiếp nhận các đơn vị có mô hình tổ chức và hoạt động không đồng nhất với nhiều chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật khác nhau.

Ngay sau khi thành lập mới, các CTĐL khu vực nhanh chóng được tổ chức theo mô hình chung của EVNHCMC, gồm 7 phòng chức năng và 5 đội nghiệp vụ. Các công ty đã nhanh chóng chỉnh trang văn phòng, thay đổi bảng hiệu, chuyển giao hồ sơ pháp lý.

EVNHCMC đã chỉ đạo các ban chức năng trực tiếp hỗ trợ và hướng dẫn các công ty mới cài đặt máy móc, công nghệ, triển khai các chương trình đào tạo, huấn luyện về quy trình quản lý kỹ thuật, vận hành lưới điện, kinh doanh, dịch vụ khách hàng theo mô hình của EVNHCMC. Tổng công ty cũng triển khai công tác tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng cài đặt ứng dụng EVNHCMC, thông báo chuyển đổi mã đơn vị, mã khách hàng và tài khoản thanh toán. Đặc biệt, các tổ thao tác lưu động, xe xử lý sự cố và vật tư dự phòng được bố trí ở các cơ sở, sẵn sàng ứng phó và tái lập điện nhanh chóng.

Lãnh đạo EVNHCMC cũng tổ chức các hội nghị trực tiếp để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cán bộ, nhân viên các CTĐL mới. Nhờ có sự chuẩn bị kỹ, chỉ sau 1 tháng thành lập, các CTĐL mới đã hoàn tất công tác chuẩn bị và sẵn sàng vận hành theo mô hình chung của EVNHCMC từ ngày 1-8.

Cam kết về chất lượng dịch vụ

Khi sáp nhập về TPHCM, các CTĐL khu vực mới còn có một số tồn tại, hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, cùng với việc ổn định bộ máy, EVNHCMC đã đặt ra mục tiêu và giải pháp cụ thể để khắc phục những hạn chế này. Cụ thể, EVNHCMC triển khai các hệ thống điều hành số trong mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo vận hành an toàn, ổn định, giảm tổn thất điện năng và kiểm soát chặt chẽ sự cố. EVNHCMC chỉ đạo các CTĐL khu vực mới rà soát, kiểm soát việc vận hành lưới điện với mục tiêu cắt điện không quá 2 lần/năm/tuyến dây và không quá 5 giờ/lần cắt; lập phương án đầu tư hiệu quả để chấm dứt tình trạng lưới điện 1 pha, hoàn thành liên kết mạch vòng và tự động hóa điều khiển cho lưới điện đến cuối năm 2027.

Ngành điện thành phố cũng rà soát nhu cầu phát triển phụ tải để đề xuất đầu tư các trạm trung gian, đường dây 220kV, 110kV, tăng cường khả năng cung cấp điện phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia (Tổng sơ đồ VIII) và Quy hoạch phát triển điện lực TPHCM (hợp phần 25), có tích hợp Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bình Dương (trước đây). Đồng thời phối hợp với Công ty Lưới điện cao thế rà soát hành lang an toàn lưới điện ở các cấp điện áp và hệ thống phòng cháy chữa cháy để khắc phục ngay các điểm vi phạm, đảm bảo an toàn điện tuyệt đối.

Các CTĐL khu vực cũng được chỉ đạo giảm dần số lượt khách hàng giao dịch trực tiếp tại quầy, kiểm soát chặt chẽ thời gian giải quyết dịch vụ khách hàng theo quy định, mục tiêu là giải quyết yêu cầu dịch vụ khách hàng dưới 5 ngày (phấn đấu dưới 3 ngày) từ khi tiếp nhận yêu cầu; vận động người dân cài đặt ứng dụng chăm sóc khách hàng, công khai quy trình giải quyết dịch vụ khách hàng để người dân có đủ thông tin và giám sát. Việc thu ngân thủ công sẽ được loại bỏ hoàn toàn, chuyển sang thu qua ngân hàng; thay thế hoàn toàn phương pháp đo chỉ số tiêu thụ điện thủ công bằng phương pháp đo xa.

Sớm hoàn thành các mục tiêu quan trọng Tính đến cuối năm 2024, EVNHCMC đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh giai đoạn 2020-2025, thậm chí hoàn thành sớm nhiều chỉ tiêu quan trọng so với lộ trình đề ra. Những kết quả nổi bật bao gồm: giảm tổn thất điện năng, cải thiện vượt bậc các chỉ số về độ tin cậy cung cấp điện, đưa dịch vụ trực tuyến lên cấp độ 4, đẩy mạnh tự động hóa lưới điện và nâng cao năng suất lao động. Trong công tác quản lý vận hành, EVNHCMC đã hoàn tất việc tự động hóa điều khiển lưới điện phân phối. Minh chứng cho sự tiến bộ này là kết quả đánh giá lưới điện thông minh năm 2022 của Tập đoàn Năng lượng Singapore (SP Group): EVNHCMC đạt 71,4 điểm, xếp hạng 47/94 công ty điện lực trên thế giới và đứng thứ hai khu vực ASEAN, chỉ sau Công ty Điện lực Singapore. Về kinh doanh và dịch vụ khách hàng, EVNHCMC tiếp tục đạt và vượt tất cả chỉ tiêu được giao. Nhờ áp dụng hiệu quả công nghệ số vào mọi hoạt động, EVNHCMC đã đáp ứng tối đa nhu cầu về điện của khách hàng theo tiêu chí “mọi lúc, mọi nơi, mọi việc”. Trong 6 tháng đầu năm 2025, tổng sản lượng điện thương phẩm của EVNHCMC (trước sáp nhập địa giới hành chính) đạt 14,83 tỉ kWh, hoàn thành 46,14% kế hoạch do EVN giao. Đặc biệt, chỉ tiêu tổn thất điện năng tiếp tục được kiểm soát tốt, chỉ còn 2,63%, thấp hơn 0,47% so với kế hoạch. Công tác chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong quản lý, chăm sóc khách hàng cũng gặt hái nhiều kết quả tích cực với 99,7% yêu cầu khách hàng được giải quyết qua các kênh điện tử.

VIỆT HOA