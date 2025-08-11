EVN phải đảm bảo đủ điện cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: VIẾT CHUNG

Dự và phát biểu chỉ đạo đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tập đoàn tập trung vào 3 định hướng lớn nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn tới. Trước hết, EVN phải bảo đảm đủ điện cho tăng trưởng kinh tế với mức tăng trưởng 2 con số, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng và sinh hoạt của người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó là tăng tốc, bứt phá trong phát triển nguồn và lưới điện, đặc biệt chú trọng điện sạch, điện hạt nhân; hoàn thiện quy hoạch phát triển điện, xây dựng thị trường điện cạnh tranh, triển khai các dự án trọng điểm như đường dây 500kV từ Lào về Việt Nam và kết nối lưới điện ASEAN, bảo đảm lợi ích hài hòa giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Thứ hai, EVN cần xây dựng bộ máy mạnh, quản trị minh bạch, hướng tới trở thành tập đoàn điện lực đứng thứ 3 khu vực. Thực hiện nguyên tắc “3 có” là: có lợi cho đất nước, có lợi cho người dân, có lợi cho doanh nghiệp”; và “2 không”, gồm: không động cơ cá nhân, tham nhũng, tiêu cực và không để thất thoát, lãng phí tài sản. Thủ tướng yêu cầu EVN quản trị thông minh, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ kết quả để dễ kiểm tra, đôn đốc, đánh giá.

Thứ ba, EVN phải đột phá trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Trong đó, EVN phải đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, hiện đại hóa hạ tầng điện; huy động nguồn lực công - tư, ưu tiên phát triển các nguồn năng lượng sạch và điện hạt nhân.

Đồng thời, tập đoàn phải làm tốt công tác xây dựng Đảng, quán triệt và thực hiện nghiêm túc, sáng tạo 5 nguyên tắc hoạt động và 5 phương thức lãnh đạo của Đảng, gắn với các nhiệm vụ chính trị, đầu tư, sản xuất, kinh doanh; chống độc quyền, chống lãng phí, chăm lo đời sống cán bộ, đảng viên, người lao động.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Đảng bộ EVN bám sát nghị quyết đại hội và các văn kiện sắp tới của Đảng ủy Chính phủ, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng để cụ thể hóa thành chương trình; kế hoạch hành động sát thực tiễn, khả thi và hiệu quả, góp phần bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

VĂN PHÚC