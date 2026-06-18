Đẩy nhanh tiến độ dự án Trạm biến áp 220kV Tân Sơn Nhất

Mới đây, ông Phạm Quốc Bảo, Chủ tịch HĐTV EVNHCMC đã trực tiếp kiểm tra hiện trường và làm việc với các đơn vị liên quan về tiến độ thực hiện dự án Trạm biến áp 220kV Tân Sơn Nhất. Đây là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hạ tầng năng lượng của TPHCM mà ngành điện thành phố quyết tâm hoàn thành các mốc tiến độ đã đề ra.

Dự án hiện đã hoàn tất công tác bàn giao mặt bằng, các đơn vị đang đồng loạt triển khai nhiều hạng mục quan trọng. Gói thầu xây dựng đã hoàn thành 100% mương cáp 22kV phục vụ di dời lưới điện hiện hữu, đồng thời đang thi công nhà GIS, móng máy biến áp 220kV, móng cuộn kháng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Gói thầu lắp đặt thiết bị 110kV được tập trung thực hiện các bước phê duyệt kỹ thuật và chuẩn bị cung cấp vật tư thiết bị.

Tại hiện trường dự án, ông Phạm Quốc Bảo yêu cầu các bên tập trung cao độ cho công tác quản lý tiến độ, chất lượng và an toàn lao động. Chủ tịch HĐTV EVNHCMC thống nhất mục tiêu hoàn thành gói thầu số 1 trong tháng 10-2026, hoàn thành gói thầu số 3 trong tháng 12-2026, phấn đấu đủ điều kiện đóng điện phần 110kV vào cuối năm 2026. Đồng thời, yêu cầu Ban Quản lý dự án lưới điện phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu, đơn vị kỹ thuật và công ty điện lực để rà soát, điều chỉnh kế hoạch triển khai phù hợp với thực tế công trường, bảo đảm các mốc tiến độ đã đề ra.

Dự án Trạm biến áp 220kV Tân Sơn Nhất là một trong những công trình lưới điện trọng điểm của EVNHCMC giai đoạn 2026-2030, được đầu tư theo mô hình trạm GIS hiện đại, không người trực, lắp đặt 2 máy biến áp 220/110kV công suất 250MVA. Khi hoàn thành, công trình sẽ tăng cường năng lực tiếp nhận nguồn điện 220kV, bảo đảm cấp điện an toàn, liên tục cho Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, khu vực trung tâm TPHCM và các phụ tải trọng điểm; đồng thời giảm tải cho các trạm hiện hữu, nâng cao độ tin cậy vận hành lưới điện và đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn tới.

THUẦN NGHI