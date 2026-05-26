Thủ tướng Lê Minh Hưng: Vĩnh Long phải đổi mới mô hình tăng trưởng để phát triển nhanh, bền vững

Chiều 26-5, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác của Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long, về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và mục tiêu tăng trưởng “2 con số”, giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và tháo gỡ khó khăn vướng mắc của địa phương.

Báo cáo với Thủ tướng và đoàn công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang cho biết, trong quý I-2026 GRDP của tỉnh tăng 5,3%. Tính đến ngày 21-5, tỉnh đã giải ngân hơn 2.099 tỷ đồng, đạt 15,16% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Hiện tỉnh đang tập trung tháo gỡ 22 dự án tồn đọng, trong đó đã xử lý được 12 dự án...

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long cũng kiến nghị Trung ương hỗ trợ cơ chế đặc thù để phát triển hạ tầng, năng lượng và giao thông. Trong đó, Vĩnh Long đề xuất trở thành trung tâm năng lượng tái tạo và xuất khẩu năng lượng của vùng ĐBSCL.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang báo cáo với Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác Trung ương

Ngoài ra, tỉnh Vĩnh Long kiến nghị bố trí vốn đầu tư tuyến cao tốc CT33, CT36 và hỗ trợ khoảng 12.200 tỷ đồng nâng cấp quốc lộ 54, 57, 57B...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh tỉnh cần chủ động đề xuất với Trung ương các cơ chế, chính sách mang tính đột phá, phù hợp thực tiễn địa phương; đồng thời phải thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn hệ thống chính trị.

Thủ tướng yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long phải sâu sát cơ sở, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp, từng ngành gắn với công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đối với công tác quy hoạch, Thủ tướng yêu cầu tỉnh chủ động rà soát nội dung Quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt điều chỉnh vào tháng 1-2026; khẩn trương hoàn thành việc lập, điều chỉnh các quy hoạch trong hệ thống quy hoạch, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã được phê duyệt tháng 4-2026.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh xây dựng kịch bản tăng trưởng chi tiết với từng chỉ tiêu cụ thể cho từng lĩnh vực, từng địa phương; tăng cường giải ngân vốn đầu tư công, xem đây là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng. Với các dự án còn tồn đọng, vướng mắc cần được tháo gỡ theo đúng chỉ đạo của Trung ương...

Thủ tướng cũng lưu ý tỉnh Vĩnh Long cần đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng chú trọng phát triển công nghiệp, dịch vụ gắn với đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Địa phương phải khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo; phát triển sản xuất theo hướng chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng, tạo đột phá về hạ tầng giao thông và logistics trên cơ sở đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư; đẩy mạnh phát triển du lịch, văn hóa.

Đối với đầu tư công trung hạn giai đoạn 2027-2030, Thủ tướng yêu cầu tỉnh xây dựng kế hoạch trên cơ sở tính toán đầy đủ hiệu quả kinh tế - xã hội của từng dự án, bảo đảm kết nối liên vùng, liên tỉnh và tạo giá trị lan tỏa.

Thủ tướng cũng lưu ý địa phương tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; tăng cường chuyển giao công nghệ, thương mại hóa các công trình nghiên cứu phục vụ phát triển địa phương; đồng thời, quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo.

TÍN HUY