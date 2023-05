Đề nghị mức án 14-16 năm tù đối với cựu cán bộ công an nhập 1.287 container hàng lậu

Viện KSND TPHCM đề nghị HĐXX tuyên phạt Hoàng Duy Tiến, cựu cán bộ công an công tác ở Đội Phòng chống buôn lậu (Đội 7), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC03, Công an TPHCM) mức án 14-16 năm tù. Riêng các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án 7-14 năm tù.

Ngày 26-5, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 26 bị cáo trong vụ án buôn lậu 1.287 container thiết bị, máy móc đã qua sử dụng từ nước ngoài về Việt Nam với giá trị hơn 217 tỷ đồng. Đây là vụ án do Hoàng Duy Tiến (sinh năm 1985, cựu cán bộ công an Đội 7 - Phòng PC03, Công an TPHCM) và các đồng phạm thực hiện.

Đại diện Viện KSND TPHCM cho biết, từ tháng 9-2019 đến tháng 5-2021, Hoàng Duy Tiến và đồng phạm đã thực hiện hành vi nhập lậu một số lượng lớn máy móc, thiết bị đã qua sử dụng từ nước ngoài về Việt Nam. Tiến móc nối với các chủ hàng để nhập khẩu trái pháp luật các máy móc, thiết bị cũ tại Nhật Bản, Trung Quốc vào Việt Nam để kinh doanh, mua bán, nhằm hưởng lợi bất chính.

Để thực hiện hành vi của mình, Tiến và các nhân viên của Tiến đã thành lập 47 công ty, rồi trực tiếp sử dụng pháp nhân của 45 công ty để làm thủ tục mở 1.153 bộ tờ khai hải quan, nhập lậu trót lọt về Việt Nam 1.287 container.

Viện KSND TPHCM phân tích, theo theo khoản 3, Điều 4, Chương I, Quyết định số 18 ngày 19-4-2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định “Chỉ cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp”; đồng thời khoản 1, Điều 6, Chương II, quy định “tuổi thiết bị không vượt quá 10 năm”.

Tuy biết quy định như trên nhưng vì động cơ vụ lợi, Tiến đã thành lập rất nhiều công ty, để mỗi công ty không nhập hàng quá nhiều nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Tiến chỉ sử dụng pháp nhân của mỗi công ty nhập một số hàng nhất định rồi bỏ không sử dụng nữa và tiếp tục sử dụng pháp nhân của công ty khác.

Các công ty được Tiến lập ra nhằm mục đích làm thủ tục nhập hàng là máy móc thiết bị cũ về cho các chủ hàng để hưởng lợi, không phải để sản xuất theo quy định tại quyết định số 18. Kết quả xác minh ở địa chỉ đăng ký trên giấy phép kinh doanh, không có công ty nào thực tế hoạt động kinh doanh tại địa phương.

Do hàng hóa các bị cáo nhập về đều là hàng cũ, không đủ điều kiện về tuổi thiết bị để nhập hàng theo quyết định 18 nên bị cáo Tiến đã chi tiền cho Công ty giám định Đại Minh Việt cấp chứng thư giám định khống, không qua kiểm tra thực tế hàng hóa.

Viện KSND TPHCM xác định, hành vi của các bị cáo không những xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng, gây mất trật tự trị an xã hội mà còn gây mất niềm tin của nhân dân khi chính cán bộ cảnh sát chống buôn lậu lại thực hiện hành vi buôn lậu. Do đó cần thiết phải xử lý nghiêm khắc mới đủ tác dụng răn đe giáo dục riêng và phòng ngừa chung cho xã hội.

Vì thế, Viện KSND TPHCM đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Hoàng Duy Tiến 14-16 năm tù về tội “Buôn lậu”, buộc nộp lại số tiền thu lợi bất chính là 5 tỷ đồng (Tiến đã tự nguyện nộp 3,5 tỷ đồng trước đó).

Riêng bị cáo Võ Văn Đông (sinh năm 1967, cựu cán bộ Phòng PC03, Công an TPHCM), trong vụ án này là chủ hàng thuê Tiến nhập hàng lậu với giá 90 triệu đồng/container), quá trình điều tra cũng như phần thẩm vấn trực tiếp công khai ở phiên tòa đều không thừa nhận hành vi.

Viện KSND TPHCM cho rằng, căn cứ vào các chứng cứ cụ thể như trích xuất dữ liệu điện tử trên 2 điện thoại di động của Tiến xác định có việc Tiến và Đông trao đổi, gửi tin nhắn về việc nhập lậu; lời khai của các bị cáo và nhận dạng về Đông của những người như tài xế chở hàng, người cho thuê nhà kho..., có đủ căn cứ xác định: Đông nhờ Tiến sử dụng pháp nhân các công ty do Tiến lập để nhập lậu 6 container hàng là thiết bị, máy móc cũ từ nước ngoài về, đúng như cáo trạng đã truy tố.

Việc bị cáo Đông không thừa nhận hành vi thể hiện thái độ quanh co chối tội, né tránh trách nhiệm của bị cáo. Vì thế, Viện KSND TPHCM đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Đông mức án 8-10 năm tù. Riêng 24 đồng phạm của Tiến cũng bị đề nghị mức án 7-14 năm tù cùng tội danh “Buôn lậu”.