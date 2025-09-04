Đề nghị truy tố hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng Du mục

Chiều 4-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Công ty cổ phần Asia Life và Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt.

Cùng với việc hoàn tất kết luận điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chuyển toàn bộ hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố các bị can tại Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt.

Các bị can bị đề nghị truy tố gồm: Lê Tuấn Linh (Giám đốc, đại diện pháp luật); Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du mục, Chủ tịch HĐQT); Lê Thành Công và Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs, thành viên HĐQT); Nguyễn Thúc Thùy Tiên (hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021). Các bị can cùng bị đề nghị truy tố về tội “Lừa dối khách hàng”, quy định tại khoản 2, điều 198, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên khi bị khởi tố. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Trước đó, cuối tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thúc Thùy Tiên và 4 bị can nói trên. Theo điều tra, tại thời điểm đó, thực phẩm bổ sung kẹo rau củ Kera là sản phẩm của Nguyễn Thúc Thùy Tiên và các cổ đông Công ty cổ phần Chị Em Rọt cùng hợp tác làm ăn. Những cá nhân trên thỏa thuận, trong đó Nguyễn Thúc Thùy Tiên được hưởng lợi nhuận theo tỷ lệ góp vốn tương đương 30% cổ phần, các cổ đông còn lại góp 70% cổ phần.

Cơ quan chức năng cáo buộc, từ tháng 12-2024 đến 3-2025, kẹo Kera được doanh nghiệp trên bán ra thị trường với số lượng 135.325 hộp. Qua đó, các bị can thu về tổng số tiền gần 18 tỷ đồng, riêng Nguyễn Thúc Thùy Tiên được trả gần 7 tỷ đồng tiền hoa hồng.

Trong vụ việc, hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên biết trên phiếu kết quả kiểm nghiệm kèm theo hồ sơ công bố, thông tin trên nhãn sản phẩm kẹo rau củ Kera thể hiện hàm lượng chất xơ rất thấp (chỉ chiếm 0,93%) và không có nhiều tác dụng bổ sung chất xơ cho người kén ăn rau.

Vào khoảng tháng 2-2025, khi mạng xã hội tranh luận về hàm lượng chất xơ có trong kẹo Kera, Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã đề nghị ký hợp đồng hợp thức về việc hợp tác quảng cáo để loại bỏ vai trò của mình với tư cách là cổ đông.

ĐỖ TRUNG