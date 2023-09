Để người cao tuổi sử dụng tốt dịch vụ y tế trực tuyến

Khảo sát mới công bố của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho thấy, các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) đang đẩy mạnh triển khai các dịch vụ y tế, khám chữa bệnh trực tuyến và giúp bệnh nhân tìm hiểu thêm về việc truy cập, hiểu thông tin y tế bằng kỹ thuật số.

Theo báo cáo khảo sát, tại Leeds, Anh, các thư viện công cộng cho phép truy cập kỹ thuật số miễn phí và giúp các cá nhân học cách sử dụng ứng dụng Dịch vụ Y tế quốc gia (NHS) để cải thiện kiến thức thông tin y tế.

Với xu hướng bùng nổ dịch vụ y tế trực tuyến hiện nay, gần 90% các quốc gia có hồ sơ sức khỏe điện tử. Hơn 2/3 quốc gia trong khu vực, trong đó có một số quốc gia Trung Á, có cổng thông tin bệnh nhân kỹ thuật số quốc gia. Ví dụ, bệnh nhân và bác sĩ gia đình ở Đan Mạch có thể truy cập cổng thông tin y tế quốc gia ở các bệnh viện công.

Hơn 80% quốc gia trong khu vực cũng cung cấp đơn thuốc trực tuyến cho các hiệu thuốc. Chẳng hạn, Ba Lan đã triển khai một nền tảng kê đơn điện tử vào đầu năm 2020, kể từ đó đã phát hành hơn 1 tỷ đơn thuốc trực tuyến cho bệnh nhân.

Đại dịch Covid-19 đã thúc đẩy động thái tạo ra các ứng dụng y tế di động, với hơn 90% quốc gia trong khu vực triển khai một ứng dụng. Hầu hết các ứng dụng này là để bệnh nhân truy cập dữ liệu sức khỏe hoặc để tổ chức các cuộc hẹn. Hơn 2/3 quốc gia EU sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa hoặc theo dõi bệnh nhân từ xa và hơn một nửa đã đưa ra luật mới hoặc chính sách mới để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe từ xa trong đại dịch.

Đây là một trong những giải pháp hiệu quả để giải quyết tình trạng thiếu bác sĩ ở châu Âu bằng cách mở ra khả năng tìm kiếm lời khuyên y tế từ xa. Các ứng dụng tiêm chủng kỹ thuật số và ứng dụng theo dõi tiếp xúc cũng trở nên phổ biến rộng rãi trong thời kỳ đại dịch, nhưng nhiều quốc gia vẫn thiếu các thực thể chịu trách nhiệm giám sát các ứng dụng di động này.

Theo khảo sát của WHO, hơn 80% quốc gia EU đang sử dụng nguồn tài trợ đặc biệt được phân bổ trong đại dịch Covid-19 để chia sẻ dữ liệu y tế và sức khỏe từ xa. Tuy nhiên, có thực tế là chưa đến một nửa số quốc gia EU có kế hoạch giáo dục và hòa nhập kỹ thuật số để hỗ trợ trực tuyến mọi người hiểu về các thông tin y tế phức tạp. WHO kêu gọi các nước châu Âu giúp người lớn tuổi và dễ bị tổn thương tiếp cận thông tin y tế để họ không bị bỏ lại phía sau khi thông tin y tế ngày càng chuyển sang trực tuyến.

“Thật trớ trêu khi những người có kỹ năng kỹ thuật số hạn chế thường là những người được hưởng lợi nhiều nhất từ các công cụ và can thiệp y tế kỹ thuật số - như người già hoặc cộng đồng nông thôn”, Tiến sĩ Hans Kluge, Giám đốc WHO khu vực châu Âu, cho biết. Theo ông Kluge, truy cập vào các công cụ y tế kỹ thuật số chỉ hữu ích khi biết cách sử dụng chúng. WHO cũng đề xuất nhiều biện pháp để cải thiện khả năng tiếp cận hòa nhập kỹ thuật số bao gồm đào tạo, truy cập băng thông rộng và giúp đỡ người cao tuổi.