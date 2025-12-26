Đề xuất chính sách “đặt hàng” luật sư tư vấn pháp lý, giải quyết các vụ khiếu nại

Chính sách này được kỳ vọng tạo cơ chế hỗ trợ tài chính vượt trội, giúp đội ngũ luật sư đồng hành sớm hơn cùng TPHCM trong các kế hoạch phát triển và vụ việc tranh chấp phức tạp, đặc biệt là vụ việc có yếu tố quốc tế.

UBND TPHCM vừa có tờ trình đề xuất chính sách khuyến khích, thu hút, phát huy vai trò của luật sư trong việc tham gia giải quyết, thực hiện các kế hoạch, nội dung, chương trình xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội đến năm 2030.

TPHCM đề xuất chính sách “đặt hàng” luật sư, tham gia hỗ trợ, tư vấn các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác, đơn vị sự nghiệp công lập

Một trong những điểm đột phá là cơ chế thu hút luật sư tham gia từ giai đoạn sớm, đặc biệt trong giai đoạn tiền tố tụng trước khi Tòa án thụ lý các vụ án dân sự mà UBND TP hoặc các sở, ngành là bên khởi kiện hoặc bị kiện. Điều này nhằm khắc phục thực tế thiếu nguồn tài chính khi tranh chấp được xử lý bằng thương lượng, hòa giải, nhưng chưa tiến hành khởi kiện.

Theo thống kê trong 4 năm (2021-2024), HĐND TP đã ban hành 246 nghị quyết quy phạm pháp luật và UBND TP ban hành 497 quyết định quy phạm pháp luật, trung bình 185 văn bản/năm, làm cơ sở tính toán kinh phí hỗ trợ góp ý chuyên gia độc lập theo mô hình thuê khoán.

TPHCM đề xuất chi hỗ trợ cho đội ngũ luật sư tham gia việc công theo 6 nhóm nội dung trọng tâm, trong đó:

Mức chi hỗ trợ tham gia vào quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (nếu cơ quan soạn thảo thành lập Tổ soạn thảo), tham gia góp ý, phản biện, thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND, Chủ tịch UBND TP ban hành: 1.500.000 đồng/1 dự thảo.

Mức chi hỗ trợ tham gia hỗ trợ, tư vấn các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND TP giải quyết các vụ khiếu nại, khiếu kiện phức tạp đông người, kéo dài, các vụ kiện hành chính: 10 tháng lương cơ sở/vụ việc.

Mức chi hỗ trợ tham gia trong giai đoạn tiền tố tụng bao gồm các bước đầu tiên được thực hiện trước khi Tòa án thụ lý các vụ án dân sự mà ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch UBND TP, các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND TP là bên khởi kiện, bên bị kiện: 10 tháng lương cơ sở/vụ việc.

Mức chi hỗ trợ thực hiện dịch vụ tư vấn pháp lý cho các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND TP thực hiện các dự án đầu tư công: 20 tháng lương cơ sở/vụ việc.

Mức chi hỗ trợ thực hiện các gói thầu tư vấn trong trường hợp đặc biệt theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi bởi khoản 8 điều 4 Luật số 90/2025/QH15 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu) cho các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND TP: 20 tháng lương cơ sở/vụ việc.

Mức chi hỗ trợ cho các đối tượng được lựa chọn tham gia giải quyết vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế theo quy định tại Quyết định số 14/2020/QĐ-TTg, Quy chế kèm theo Quyết định số 23/2025/QĐ-UBND: 30 tháng lương cơ sở/vụ việc.

Nguồn kinh phí thực hiện được xác định từ ngân sách nhà nước theo phân cấp hiện hành, không sử dụng vốn trung ương hỗ trợ. Chính sách này áp dụng đối với tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam trên địa bàn TP; Luật sư Việt Nam làm việc tại tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam trên địa bàn; Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân thuộc Đoàn Luật sư TPHCM.

CẨM NƯƠNG - THU HƯỜNG - NGÔ BÌNH