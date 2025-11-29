Luật sư công hiện thực hóa quyền tiếp cận công lý của các đối tượng yếu thế

Luật sư Lê Quang Y, Phó Chủ nhiệm phụ trách Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai phát biểu khai mạc hội thảo

Trình bày tham luận “Định hướng hình thành chế định luật sư công ở Việt Nam", bà Đặng Thị Kim Hoa, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp, cho biết, luật sư công làm việc cho Nhà nước, cơ quan công quyền và được trả lương để thực hiện chức năng bào chữa hình sự cho các bị cáo yếu thế hoặc để tư vấn pháp lý, đại diện cho Nhà nước trong các vụ việc phi hình sự.

Các luật sư thuộc Đoàn Luật sư Đồng Nai tham gia hội thảo

Tại tham luận “Chế định luật sư công tại Việt Nam: Tính cấp thiết, cơ sở và định hướng hoàn thiện”, Luật sư Đỗ Văn Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai) khẳng định, đối với Nhà nước, đội ngũ luật sư công sẽ đóng vai trò là "thanh bảo kiếm" pháp lý sắc bén, chuyên nghiệp hóa hoạt động pháp chế, bảo vệ lợi ích công và lợi ích của Nhà nước trong các tranh chấp pháp lý...

Đối với xã hội, chế định này là một cơ chế hữu hiệu để hiện thực hóa quyền tiếp cận công lý, đảm bảo rằng không một công dân nào, đặc biệt là các đối tượng yếu thế, bị "bỏ lại phía sau" trong hành trình tìm kiếm công bằng chỉ vì không có khả năng tài chính. Đây là biểu hiện cụ thể của một Nhà nước pháp quyền nhân văn, phục vụ nhân dân.

Trình bày tham luận “Cơ sở pháp lý về tổ chức và hoạt động của luật sư công ở các quốc gia phát triển và khuyến nghị cho Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập quốc tế”, Tiến sĩ Chu Văn Hùng (Đoàn Luật sư TPHCM) khuyến nghị, Việt Nam cần xây dựng khung pháp lý cho chế định luật sư công, thành lập tổ chức luật sư công, bảm đảm tính độc lập ngân sách và nguồn tài chính bền vững để vận hành.

HOÀNG BẮC