Đề xuất không thay đổi về lộ trình học phí, mức trần học phí

Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 238/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực GD-ĐT để lấy ý kiến rộng rãi.

Chính phủ sẽ điều chỉnh chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực GD-ĐT. Ảnh: MOET

Các nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung gồm: bổ sung thêm đối tượng miễn, giảm, hỗ trợ học phí mới như người học các ngành, nghề nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, xây dựng, nghệ thuật, thể thao, người học chương trình giáo dục trung học nghề…

Điều chỉnh, bổ sung làm rõ hơn trách nhiệm chi trả phần chênh lệch học phí giữa mức nhà nước hỗ trợ và phần người học phải chi trả nếu mức học phí vượt mức nhà nước hỗ trợ và điều chỉnh kỹ thuật để làm rõ hơn các quy định miễn, giảm, hỗ trợ học phí cho các đối tượng được thụ hưởng để tránh cách hiểu khác nhau trong quá trình thực hiện.

Không thay đổi về lộ trình học phí, mức trần học phí (vì qua khảo sát và báo cáo của các địa phương, lộ trình, mức trần học phí hàng năm đã quy định tại Nghị định số 238/2025/NĐ-CP vẫn phù hợp với thực tiễn và khả năng chi trả của người học).

Tuy nhiên, dự thảo sửa đổi, bổ sung một số nội dung sau để phù hợp với các quy định tại Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2025, Luật Giáo dục Đại học năm 2025.

Thứ nhất, hợp nhất quy định, cơ sở giáo dục tự đảm bảo chi thường xuyên, mức trần học phí không quá 2,5 lần so với cơ sở giáo dục tự đảm bảo một phần chi thường xuyên.

Thứ hai, bổ sung quy định mức học phí của chương trình trình giáo dục trung học nghề tại các cơ sở giáo dục công lập theo nguyên tắc tỷ lệ giữa học văn hóa (bằng 40% mức học phí THPT) và học nghề (60%) tương ứng với từng nhóm, ngành nghề đào tạo.

Thứ ba, điều chỉnh mức trần học phí đối với đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, chương trình giáo dục trung học nghề đạt mức kiểm định chất lượng chương trình trong nước, quốc tế hoặc tương đương do các đơn vị tự xác định trên cơ sở định mức kinh tế-kỹ thuật đảm bảo tương đồng với trình độ đại học (do Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2025 đã bãi bỏ quy định về học phí đối với chương trình giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao do cơ sở giáo dục tự xác định).

Thứ tư, điều chỉnh mức trần học phí của các cơ sở giáo dục tự đảm bảo chi thường xuyên tối đa bằng 2,5 lần so với cơ sở giáo dục tự đảm bảo một phần chi thường xuyên để phù hợp với thực tiễn và tương đồng với các cơ sở giáo dục đại học do Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2025 đã bãi bỏ quy định cơ sở giáo dục tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư tự xác định mức thu học phí.

Nguồn lực thực hiện từ nguồn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.

Dự thảo quy định mức trần học phí đối với các chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên từ năm học 2026 - 2027 trở đi như sau:

Mức trần học phí đối với chương trình giáo dục trung học nghề tại các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2026 - 2027 trở đi như sau:

Dự thảo cũng quy định mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục đại học công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên từ năm học 2026-2027 trở đi như sau:

Mức trần học phí đối với đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ của các cơ sở giáo dục đại học công lập được xác định bằng mức trần học phí đào tạo đại học nhân hệ số 1,5 đối với đào tạo thạc sĩ, nhân hệ số 2,5 đối với đào tạo tiến sĩ tương ứng với từng khối ngành đào tạo của từng năm học theo các mức độ tự chủ.

Từ năm học 2027 - 2028 trở đi, mức trần học phí được điều chỉnh phù hợp với khả năng chi trả của người dân, điều kiện kinh tế - xã hội nhưng tối đa không vượt quá tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng tại thời điểm xác định mức học phí so với cùng kỳ năm trước do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố...

Toàn văn dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 238/2025/NĐ-CP 2__Du_thao_ND_sua_ND_238_04c07.docx

Căn cứ khung học phí quy định, UBND tỉnh, thành phố trình HĐND cùng cấp quyết định mức học phí, mức cấp bù tiền miễn, giảm học phí đối với cơ sở giáo dục công lập và mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em, học sinh dân lập, tư thục nhưng không vượt mức thu học phí của cơ sở giáo dục dân lập, tư thục.

LÂM NGUYÊN