Lễ trao thưởng Giải Lê Quý Đôn: Bệ phóng thành công cho nhiều thế hệ học sinh

Sáng 12-8, tại Nhà Thiếu nhi TPHCM, Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp với Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức Lễ trao thưởng Giải Lê Quý Đôn năm học 2025-2026. Đây là mùa giải lần thứ 31 trên ấn phẩm Nhi Đồng TPHCM và là mùa giải thứ 27 trên ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ.

Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM và đại diện Ban Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng chụp ảnh cùng các học sinh đoạt Giải Lê Quý Đôn năm học 2025-2026. Ảnh: QUỐC KHÁNH

Đến tham dự lễ phát thưởng có đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình TPHCM; Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM; Trịnh Thị Hiền Trân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TPHCM.

Đại diện đơn vị tổ chức có Nhà báo Nguyễn Khắc Văn, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Ngoài ra, hơn 500 cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và đại diện các đơn vị tài trợ cùng tham dự.

Lễ trao thưởng Giải Lê Quý Đôn, sáng 12-8. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhà báo Nguyễn Khắc Cường, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng phát biểu. Video: THỤY QUYÊN - THU HƯƠNG

Báo cáo tổng kết mùa giải vừa qua, nhà báo Nguyễn Khắc Cường, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, cho biết, năm học 2025-2026 đánh dấu cột mốc đặc biệt khi TPHCM mở rộng địa giới hành chính.

Nhà báo Nguyễn Khắc Cường, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng phát biểu tổng kết Giải Lê Quý Đôn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Giải Lê Quý Đôn lần đầu tiên có sự tham gia của học sinh ở khu vực 2 (tỉnh Bình Dương trước đây) và khu vực 3 (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) và nhiều tỉnh, thành phía Nam như Tây Ninh, Vĩnh Long, Đà Nẵng... Mùa giải đã ghi nhận số lượng bài dự thi vượt trội so với các năm học trước với hơn 1,3 triệu bài dự thi của hơn 105.000 học sinh đến từ 520 trường tiểu học và THCS.

Các đại biểu dự Lễ trao thưởng Giải Lê Quý Đôn năm học 2025-2026. Ảnh: VIỆT DŨNG

"Bộ đề thi vượt ra ngoài những trang sách giáo khoa, chạm đến nhịp đập của cuộc sống, giúp học sinh không chỉ mở rộng kiến thức mà còn kích hoạt năng lực của các em, giúp học sinh tự tin thấu hiểu và phát triển bản thân", nhà báo Nguyễn Khắc Cường thông tin.

Học sinh tham dự Lễ trao thưởng Giải Lê Quý Đôn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Năm nay, Giải Lê Quý Đôn vinh danh 9 gương mặt thủ khoa ở từng khối lớp. Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao 18 giải nhì, 26 giải ba và 67 giải khuyến khích.

Đặc biệt, để ghi nhận nỗ lực và thành tích nổi bật của các đơn vị tham gia, 223 trường tiểu học và 98 trường THCS cũng được nhận giấy khen và quà thưởng tại chương trình.

Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM Lê Văn Minh phát biểu tại lễ trao thưởng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại lễ trao thưởng, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM Lê Văn Minh biểu dương Báo Sài Gòn Giải Phóng, Sở GD-ĐT TPHCM cùng các thế hệ thầy, cô giáo đã tổ chức và phát triển Giải Lê Quý Đôn thành một sân chơi học tập bổ ích, thể hiện sự gắn kết, phối hợp, đồng hành hiệu quả giữa báo chí và ngành giáo dục.

Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM Lê Văn Minh phát biểu. Video: THỤY QUYÊN - THU HƯƠNG

“Trải qua hơn 30 năm phát triển, Giải Lê Quý Đôn không chỉ khẳng định uy tín của một sân chơi học tập bền bỉ mà còn là bệ phóng thành công cho nhiều thế hệ học sinh của thành phố. Từ sân chơi bổ ích này, nhiều học sinh đoạt giải đã trở thành những bác sĩ tận tâm cứu người, những kỹ sư kiến thiết đất nước, những thầy cô giáo tiếp nối sự nghiệp "trồng người", những chuyên gia, nhà khoa học đóng góp trực tiếp vào nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố và cả nước.

Thời gian tới, tôi đề nghị Báo Sài Gòn Giải Phóng duy trì sự gắn kết, tổ chức tốt công tác truyền thông, cổ động phong trào đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục theo tinh thần của Trung ương và thành phố; đổi mới hình thức, nội dung sân chơi Giải Lê Quý Đôn ngày càng hấp dẫn hơn nữa, phù hợp chương trình giáo dục phổ thông hiện hành”, ông Lê Văn Minh nhấn mạnh.

Ban Tổ chức trao giấy khen cho đại diện các trường tham gia tốt Giải Lê Quý Đôn năm học 2025-2026. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đánh giá cao ý nghĩa của Giải Lê Quý Đôn, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Bảo Quốc bày tỏ, đây là sân chơi chuyên môn giàu truyền thống, giàu ý nghĩa với quy mô ấn tượng, lan tỏa sâu rộng đến các trường học, khu vực trên địa bàn TPHCM và các tỉnh, thành lân cận.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Bảo Quốc phát biểu tại lễ trao thưởng. Ảnh: VIỆT DŨNG

“Sân chơi chú trọng hoạt động trải nghiệm, vận dụng kiến thức chuyên môn giải quyết vấn đề thực tiễn, từ đó khơi nguồn sáng tạo cho học sinh. Thông qua sân chơi này, học sinh đã thể hiện phẩm chất, năng lực tốt đẹp như kiên trì, nhẫn nại trong học tập và nghiên cứu; có kiến thức vững vàng, năng lực vận dụng kiến thức đã học ở trường giải quyết nhiệm vụ học tập gắn với thực tiễn đời sống”, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Bảo Quốc nhận định.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Bảo Quốc phát biểu. Video: THỤY QUYÊN - THU HƯƠNG

Tại lễ phát thưởng, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Bảo Quốc phát động Giải Lê Quý Đôn năm học 2026-2027. Cuộc thi sẽ đồng hành cùng học sinh từ tháng 9-2026 đến tháng 5-2027. Năm học mới, cuộc thi sẽ tăng cường các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo và ứng dụng năng lực số trong tổ chức, đánh giá học sinh.

Vinh danh các thủ khoa của mùa Giải Lê Quý Đôn năm học 2025-2026. Ảnh: VIỆT DŨNG

Những gương mặt thủ khoa của mùa Giải Lê Quý Đôn năm học 2025-2026. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ban Tổ chức trao Giải Lê Quý Đôn năm học 2025-2026. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Trần Gia Bảo trao hoa và thư cảm ơn của Ban Tổ chức đến các đơn vị tài trợ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ý chí và đam mê giúp học sinh chạm đến thành công Tại lễ trao thưởng, chia sẻ về hành trình theo đuổi đam mê của bản thân, TS Lê Bá Khánh Trình cho biết, để đạt thành công trong học tập và theo đuổi đam mê, học sinh cần nuôi dưỡng ý chí bền bỉ và lòng đam mê. Ý chí bền bỉ sẽ giúp các em vượt qua mọi khó khăn, riêng đam mê giúp các em có thêm sự kiên trì. Ngoài việc học, học sinh cần duy trì thêm một sở thích về năng khiếu nghệ thuật hoặc thể dục thể thao để bồi dưỡng tâm hồn, giúp cho việc học tập hiệu quả hơn. Đồng chí Lê Quốc Phong và Nhà báo Nguyễn Khắc Văn tặng hoa và quà cảm ơn TS Lê Bá Khánh Trình. Ảnh: VIỆT DŨNG Theo ThS-BS CKII Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM), để theo đuổi đam mê và thực hiện được ước mơ của mình, bên cạnh chuyên môn giỏi, các em học sinh cần một trái tim ấm áp, sự đồng cảm và thấu hiểu. “Các em cứ mạnh dạn bước đi, khi đã đi sẽ có đích đến. Các em hãy ước mơ, vì khi có ước mơ sẽ chạm đến thành công riêng của mình”, ThS-BS CKII Nguyễn Thị Thanh Hương chia sẻ. Nhà báo Nguyễn Khắc Cường tặng hoa và quà cảm ơn ThS-BS CKII Nguyễn Thị Thanh Hương. Ảnh: VIỆT DŨNG

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