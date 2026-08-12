Theo quy định của Bộ GD-ĐT, sau khi biết điểm chuẩn, thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT. Đến 17 giờ ngày 21-8, nếu thí sinh không thực hiện xác nhận nhập học thì kết quả trúng tuyển sẽ bị hủy. Ngoài việc xác nhận nhập học trực tuyến, thí sinh sẽ làm các thủ tục nhập học theo hướng dẫn của các trường. Đồng thời, những thí sinh chưa trúng tuyển cần tính toán, theo dõi sát thông tin xét tuyển bổ sung do các trường công bố.

Thí sinh làm thủ tục nhập học tại Trường ĐH Công thương TPHCM trong ngày 12-8

Theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, trước 17 giờ ngày 13-8, các cơ sở đào tạo hoàn thành việc công bố điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) trong mùa tuyển sinh đại học năm 2026. Sau khi biết điểm chuẩn, thí sinh cần thực hiện thao tác gì để chắc chắn trúng tuyển?

Đối với thí sinh trúng tuyển, ngoài việc chuẩn bị hồ sơ nhập học, học phí, thí sinh diện khó khăn, miễn giảm học phí cần chuẩn bị các loại giấy tờ, hồ sơ minh chứng khi nhập học. Với thí sinh có nhu cầu ở ký túc xá cần đăng ký và tìm hiểu các quy định được xét duyệt ở ký túc xá theo quy định của từng trường. Nếu thí sinh có nhu cầu tìm nhà trọ, cần liên hệ với phòng công tác sinh viên để được hỗ trợ… Đặc biệt, thí sinh trúng tuyển cũng phải lưu ý các thông tin giả mạo yêu cầu đóng học phí qua các số tài khoản không phải do nhà trường yêu cầu.

Cùng với đó, nếu thí sinh không trúng tuyển, có thể theo dõi sát thông tin xét tuyển bổ sung của các trường.

Nhằm thông tin, hướng dẫn thí sinh nắm rõ các thủ tục cần làm sau khi biết điểm chuẩn; những thông tin lưu ý về nhập học; nhu cầu ở ký túc xá, tìm nhà trọ; chính sách hỗ trợ - miễn giảm học phí; cảnh báo thông tin lừa đảo… ngày 13-8, Báo SGGP sẽ tổ chức giao lưu trực tuyến với chủ đề “Những lưu ý dành cho thí sinh sau khi biết điểm trúng tuyển” với sự tham gia của đại diện các trường đại học tại TPHCM.

Tham gia chương trình có đại diện các khách mời:

- TS NGUYỄN TRUNG NHÂN, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TPHCM

TS NGUYỄN TRUNG NHÂN, Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM

- Th.S BÙI QUANG TRUNG, Trưởng phòng Truyền thông, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

- Th.S BÙI QUANG TRUNG, Trưởng phòng Truyền thông, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

- Th.S TRẦN THỊ HỒNG NƯƠNG, chuyên viên phòng Tuyển sinh, Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp, Trường ĐH Tài chính - Marketing TPHCM

Th.S TRẦN THỊ HỒNG NƯƠNG, chuyên viên phòng Tuyển sinh, Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp, Trường ĐH Tài chính - Marketing TPHCM

- Th.S NGUYỄN TRẦN NGỌC PHƯƠNG, Giám đốc Trung tâm Marketing và Phát triển thương hiệu, Trường ĐH Công nghệ TPHCM

- Th.S NGUYỄN TRẦN NGỌC PHƯƠNG, Giám đốc Trung tâm Marketing và Phát triển thương hiệu, Trường ĐH Công nghệ TPHCM

- Th.S LÊ PHƯƠNG KHANH, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh, Trường ĐH Văn Hiến

Th.S LÊ PHƯƠNG KHANH, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh, Trường ĐH Văn Hiến

Buổi giao lưu diễn ra lúc 9 giờ ngày 13-8-2026. Mời bạn đọc quan tâm theo dõi và đặt câu hỏi tại sggponline@sggp.org.vn.

Khách mời TS NGUYỄN TRUNG NHÂN, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TPHCM Th.S BÙI QUANG TRUNG, Trưởng phòng Truyền thông, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành Th.S TRẦN THỊ HỒNG NƯƠNG, chuyên viên phòng Tuyển sinh, Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp, Trường ĐH Tài chính - Marketing TPHCM Th.S NGUYỄN TRẦN NGỌC PHƯƠNG, Giám đốc Trung tâm Marketing và Phát triển thương hiệu, Trường ĐH Công nghệ TPHCM Th.S LÊ PHƯƠNG KHANH, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh, Trường ĐH Văn Hiến Giao lưu với độc giả Gửi câu hỏi

THANH HÙNG