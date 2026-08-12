Hàng ngàn chỉ tiêu xét tuyển bổ sung ở các trường

Dù đến ngày 13-8 mới kết thúc công bố điểm chuẩn nhưng nhiều trường đại học đã thông báo xét tuyển bổ sung. Nhìn chung điểm xét tuyển bổ sung bằng với điểm chuẩn đợt 1. Tuy nhiên, thời gian xét tuyển nhiều trường lại khác nhau nên thí sinh cần tìm hiểu kỹ thông tin. Báo SGGP Online sẽ liên tục cập nhật thông tin chỉ tiêu, mức điểm xét tuyển bổ sung của các trường.

Sinh viên ngành Tự động hóa Trường ĐH Công nghệ TPHCM trong giờ học thực hành (ẢNH: THANH HÙNG)

Nhiều trường đại học công lập cũng tham gia xét tuyển bổ sung

Trường ĐH Y dược Thái Bình dù điểm chuẩn các ngành đều tăng so với năm 2025 nhưng vẫn tiếp tục xét tuyển bổ sung cho 2 ngành Y học dự phòng (6 chỉ tiêu) và Dược học (105 chỉ tiêu). Theo đó, điểm xét tuyển ngành Y học dự phòng là 18 điểm, ngành Dược học là 20 điểm và thời gian nhận hồ sơ từ nay đến 27-8.

Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM tuyển bổ sung 95 sinh viên ngành Luật. Thí sinh phải có điểm thi môn Ngữ văn hoặc cả Toán và Ngữ văn (tùy tổ hợp) từ 6 điểm trở lên, đồng thời đáp ứng một trong ba điều kiện: tổng ba môn tổ hợp đạt ít nhất 20 điểm; đạt từ 18 điểm hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 8,5 trở lên kèm học bạ lớp 12 loại giỏi. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 14 đến ngày 25-8.

Giảng viên Khoa Cơ khí động lực Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM hướng dẫn sinh viên thực hành tại phòng thí nghiệm - THANH HÙNG

Học viện Hàng không Việt Nam xét bổ sung gần 700 chỉ tiêu cho 8 ngành gồm: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Kinh tế số, Công nghệ tài chính, Marketing, Kiến trúc cảnh quan, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.

Trường đại học tư tuyển hàng ngàn chỉ tiêu

Trường ĐH Văn Lang tuyển bổ sung đến 2.000 chỉ tiêu cho tất cả các ngành với điểm nhận hồ sơ bằng với điểm chuẩn đợt 1. Thời gian nhận hồ sơ từ nay đến 30-8.

Trường ĐH Hùng Vương TPHCM tuyển bổ sung 345 chỉ tiêu cho 12 ngành ở các lĩnh vực ngôn ngữ, kinh tế - kinh doanh, luật, công nghệ và du lịch - khách sạn. Hầu hết ngành có điểm nhận hồ sơ từ 15 điểm cho tổ hợp ba môn thi tốt nghiệp THPT 2026 và từ 18 điểm với xét học bạ THPT, trừ nhóm ngành Luật phải đạt 20 điểm. Thời gian nhận hồ sơ đến ngày 21-8.

Trường ĐH Văn Hiến tiếp tục xét tuyển bổ sung 43 ngành đào tạo trong thời gian từ nay đến ngày 16-8. Thí sinh có thể đăng ký bằng 4 phương thức. Với điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trường nhận hồ sơ từ 15 điểm theo tổ hợp 3 môn xét tuyển; phương thức xét kết quả học tập THPT nhận hồ sơ từ 18 điểm, đã bao gồm điểm ưu tiên, điểm cộng nếu có. Hai phương thức còn lại gồm xét điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2026 từ 6,0 điểm và sử dụng kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) của ĐHQG TPHCM từ 600 điểm. Riêng các ngành Luật, Luật Kinh tế và Điều dưỡng thực hiện xét tuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Sinh viên Trường ĐH Văn Hiến trong giờ học lý thuyết - Ảnh: THANH HÙNG

Nhằm tạo điều kiện cho thí sinh, nhà trường hỗ trợ 50% học phí học kỳ 1 cho thí sinh đăng ký và trúng tuyển trong đợt xét tuyển bổ sung. Sau khi hoàn tất thủ tục nhập học tại trường, thí sinh cũng được hỗ trợ thêm 2 triệu đồng theo chính sách dành cho đợt nhập học năm 2026. Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển bổ sung tại https://tuyensinh.vhu.edu.vn/

Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM tuyển bổ sung 800 chỉ tiêu cho 38 ngành. Nếu thí sinh dùng điểm thi tốt nghiệp THPT phải đạt 15 điểm trở lên (riêng nhóm ngành Luật là 20 điểm). Với phương thức xét điểm học bạ THPT, điều kiện để nộp hồ sơ là 18 điểm ba môn tổ hợp (riêng nhóm ngành Luật là 20 điểm). Tương tự, ngưỡng nhận hồ sơ với điểm thi ĐGNL của ĐHQG TPHCM là 600 điểm và điểm thi ĐGNL đầu vào đại học V-SAT là 225 điểm. Thời gian nộp hồ sơ đến ngày 25-8.

Trường ĐH Công nghệ TPHCM tuyển bổ sung 1.000 sinh viên cho tất cả ngành. Thí sinh có thể đăng ký bằng cả 4 phương thức. Điểm nhận hồ sơ từ 15-22 điểm với ba môn thi tốt nghiệp THPT; 18-23 điểm với học bạ THPT, 225-285 điểm V-SAT hoặc 600-750 điểm thi ĐGNL của ĐHQG TPHCM.

THANH HÙNG