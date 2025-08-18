Giáo dục

Đề xuất tiêu chuẩn nhà khoa học trẻ, kỹ sư trẻ tài năng

Bộ KH-CN đang lấy ý kiến cho dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật KH-CN và đổi mới sáng tạo. Trong đó, điểm mới đáng chú ý là đề xuất tiêu chuẩn và chính sách dành cho nhà khoa học trẻ tài năng, kỹ sư trẻ tài năng.

Các kỹ sư trẻ của Khu Nông nghiệp công nghệ cao TPHCM, nơi cho ra đời nhiều sản phẩm nông nghiệp đạt năng suất cao
Theo đó, nhà khoa học trẻ tài năng là công dân Việt Nam dưới 35 tuổi, có trình độ từ tiến sĩ trở lên, đang hoạt động trong lĩnh vực KH-CN và đổi mới sáng tạo, đáp ứng tối thiểu một trong các tiêu: chủ trì công trình đoạt giải thưởng uy tín về KH-CN đặc biệt; tác giả chính của ít nhất 5 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín hoặc là chủ nhiệm nhiệm vụ KH-CN đặc biệt đã được nghiệm thu với kết quả có giá trị, tác động và hiệu quả kinh tế - xã hội cao...

Trong khi đó, kỹ sư trẻ tài năng là công dân Việt Nam dưới 35 tuổi, có trình độ từ đại học trở lên, đang làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức KH-CN... và đáp ứng tối thiểu một trong các tiêu chuẩn sau: chủ nhiệm, thành viên chính hoặc kỹ sư trưởng của dự án nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo đạt hiệu quả kinh tế - xã hội cao, được cơ quan quản lý, hiệp hội nghề nghiệp hoặc tổ chức có thẩm quyền ghi nhận hoặc khen thưởng; tác giả hoặc đồng tác giả của ít nhất 1 sáng chế hoặc 2 giải pháp hữu ích được cấp văn bằng bảo hộ trong nước hoặc quốc tế, trong đó có ít nhất 1 sáng chế hoặc giải pháp đã được ứng dụng thực tế và mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội rõ rệt...

Dự thảo nghị định cũng đề xuất các chính sách trọng dụng đối với nhà khoa học trẻ tài năng và kỹ sư trẻ tài năng.

