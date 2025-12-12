Gỡ "điểm nghẽn" về nhân lực và hạ tầng công nghệ đối với chuyển đổi số giáo dục

Sáng 12-12, hơn 100 nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ quản lý giáo dục đã tham gia Hội thảo “Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số ở các cơ sở giáo dục” do Trường Cán bộ quản lý giáo dục TPHCM tổ chức.

Hội thảo “Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số ở các cơ sở giáo dục” do Trường Cán bộ quản lý giáo dục TPHCM tổ chức

Theo TS. Vũ Quảng, Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý giáo dục TPHCM, nhấn mạnh vai trò 2 nghị quyết của Bộ Chính trị là Nghị quyết số 57-NQ/TW (ngày 22-12-2024) về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết số 71-NQ/TW (ngày 22-8-2025) về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Hai nghị quyết này đã trở thành kim chỉ nam cho chiến lược phát triển nguồn nhân lực quốc gia, trong đó có vai trò của đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục.

Đại biểu tham gia hội thảo diễn ra vào sáng 12-12

Báo cáo của Bộ GD-ĐT (năm 2023) cho biết, đội ngũ nhà giáo hiện nay có nền tảng chuyên môn ổn định, thích ứng với xu thế phát triển công nghệ. Tuy nhiên, hai điểm mạnh nói trên chưa đủ đáp ứng bối cảnh số hóa nhanh của giáo dục. Khoảng 65% nhân lực chỉ đạt mức trung bình hoặc duới trung bình về năng lực số, thiếu hụt nhân lực có chuyên môn về nghiên cứu đổi mới sáng tạo và công nghệ giáo dục.

Trên cơ sở đó, TS. Phan Thị Thúy Quyên, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý giáo dục TPHCM, cho rằng, để đẩy mạnh chất lượng nguồn nhân lực cần các giải pháp đồng bộ từ chính sách, hạ tầng công nghệ, văn hóa tổ chức và nguồn lực tài chính.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Đắk Lắk Lê Thị Kim Oanh nêu thực tế, chủ trương đảm bảo 20% ngân sách đầu tư cho giáo dục chưa được nhiều địa phương triển khai trong thực tế. Mới đây, Sở GD-ĐT Đắk Lắk đã tham mưu UBND tỉnh ban hành chương trình hành động triển khai Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Đắk Lắk Lê Thị Kim Oanh nêu tầm quan trọng của việc đầu tư hạ tầng công nghệ khi thực hiện chuyển đổi số giáo dục

“Hạ tầng công nghệ không thể chỉ dựa vào nguồn lực của giáo dục mà cần cộng đồng trách nhiệm từ chính quyền địa phương và các nguồn lực xã hội hóa”, bà Lê Thị Kim Oanh nhìn nhận.

Riêng đối với công tác bồi dưỡng nhân lực, TS. Agustinus Hermino Superma, Đại học quốc gia Lào, đề xuất, hoạt động bồi dưỡng cần sự phối hợp của 4 nguồn là chính phủ, các trường đại học, tổ chức xã hội và doanh nghiệp. Trong đó, sự phối hợp trên tinh thần hợp tác chứ không cạnh tranh, không phụ thuộc vào một nguồn lực duy nhất hay một đối tác duy nhất.

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, có 36,2% giáo viên tự đánh giá “thành thạo” trong thiết kế học liệu số; 29,8% gặp khó khăn khi tạo bài giảng trên hệ thống học tập trực tuyến; 24,5% chưa từng được đào tạo bảo mật dữ liệu và chỉ 15,6% có năng lực an ninh mạng cơ bản. Đây là những con số “biết nói”, cho thấy năng lực số của đội ngũ nhà giáo cần tiếp tục cải thiện trong thời gian tới.

THU TÂM