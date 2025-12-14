Đại học Quốc gia TPHCM sẽ áp dụng phương thức xét tuyển tổng hợp cho năm 2026

Thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2025 do ĐHQG TPHCM tổ chức ngày 30-3

Phương thức xét tuyển tổng hợp là phương thức sử dụng một khung công thức xét tuyển thống nhất, trong đó, thí sinh có thể tham gia xét tuyển thông qua các nguồn dữ liệu đầu vào khác nhau như: kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT; kết quả kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) do ĐHQG TPHCM tổ chức; kết quả học tập trung học phổ thông và các tiêu chí phù hợp khác theo quy định.

Các tiêu chí này được kết hợp thông qua các trọng số và nguyên tắc quy đổi rõ ràng, công khai và minh bạch, nhằm bảo đảm quyền tiếp cận công bằng của thí sinh và tạo thuận lợi trong tổ chức xét tuyển cho các cơ sở đào tạo.

Thí sinh tham dự kỳ thi ĐGNL đợt 2 năm 2025 do ĐHQG TPHCM tổ chức năm 2025. Ảnh: THANH HÙNG

Theo đại diện của ĐHQG TPHCM, đây là định hướng có sự kế thừa và hoàn thiện các chủ trương đã triển khai, không phải là sự thay đổi đột ngột hay loại bỏ các phương thức xét tuyển đang được áp dụng theo quy chế hiện hành. Cũng từ năm 2025, ĐHQG TPHCM đã xác định định hướng xây dựng khung xét tuyển thống nhất ở cấp hệ thống, trong đó các trường đại học thành viên được trao quyền tự chủ trong việc lựa chọn, kết hợp và xác định trọng số các tiêu chí xét tuyển phù hợp với đặc thù đào tạo của từng đơn vị.

Cũng theo Hội đồng tuyển sinh ĐHQG TPHCM, căn cứ trên định hướng tổng thể ở cấp ĐHQG, các trường đại học thành viên đang trong quá trình biên soạn, rà soát và hoàn chỉnh phương án tuyển sinh cụ thể của đơn vị mình, bao gồm việc xác định các trọng số, cách thức quy đổi và hướng dẫn rõ ràng đối với từng nhóm đối tượng. Các nội dung này nhằm bảo đảm tối đa khả năng tiếp cận của tất cả thí sinh đối với quá trình xét tuyển. Trên cơ sở các đề xuất của các trường đại học thành viên, ĐHQG TPHCM sẽ xem xét, thống nhất phương án cuối cùng và công bố công khai theo đúng thời hạn quy định.

Riêng đối với kỳ thi ĐGNL do ĐHQG TPHCM tổ chức, đây là một trong những công cụ đánh giá năng lực học tập quan trọng và tiếp tục được khuyến khích sử dụng trên cơ sở tự chủ của các trường thành viên. ĐHQG TPHCM không quy định bắt buộc thí sinh phải tham dự kỳ thi này để được xét tuyển.

Cùng với đó, các chế độ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT tiếp tục được thực hiện đầy đủ, nhất quán và không thay đổi. Việc triển khai các diện xét tuyển này được tích hợp hài hòa trong phương án tuyển sinh chung của từng đơn vị, bảo đảm tuân thủ quy chế, quy định, giữ vững nguyên tắc công bằng và minh bạch trong tuyển sinh.

THANH HÙNG