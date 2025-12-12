Tuyên dương đoàn học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2025

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động cho học sinh

Chương trình do Bộ GD-ĐT phối hợp với Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức, nhằm vinh danh, biểu dương những thành tích mà học sinh đạt được trong các kỳ thi Olympic và Hội thi KHKT quốc tế năm 2025.

Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Bộ GD-ĐT thông tin, năm 2025, giáo dục Việt Nam tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Thành công tại các kỳ thi Olympic quốc tế, khu vực và Hội thi nghiên cứu KHKT năm 2025 là minh chứng rõ ràng nhất, khẳng định vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Cụ thể, trong năm 2025, Việt Nam đã có 7 đoàn dự thi Olympic quốc tế và khu vực, với tổng cộng 37 lượt học sinh tham gia. Tất cả các thí sinh đi thi đều đoạt giải: 13 Huy chương Vàng (HCV), 16 Huy chương Bạc (HCB), 8 Huy chương Đồng (HCĐ). Thành tích năm 2025 tăng 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc so với năm 2024, khẳng định sự vươn lên mạnh mẽ về chất lượng giáo dục mũi nhọn.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt học sinh đoạt giải Olympic và KHKT quốc tế năm 2025.

Cùng với đó, tại Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế, 8/8 học sinh đều đoạt giải với 3 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ, 1 Bằng khen và xếp thứ 4 trong tổng số 60 nước tham gia.

Bên cạnh đó, năm 2025, có nhiều học sinh có thành tích xuất sắc trong kỳ thi Olympic Toán học quốc tế lần thứ 2, Olympic Vật lý châu Âu lần thứ 9, Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev (IMChO), Olympic Hóa học quốc tế Abu Rayhan-Beruni tại Uzbekistan, Olympic Trí tuệ nhân tạo (IOAI) tại Trung Quốc năm 2025.

Đặc biệt, năm nay đánh dấu cột mốc lần đầu tiên đoàn Việt Nam giành được 2 giải nhì, 1 giải ba, 3 giải tư và 4 giải đặc biệt từ các nhà tài trợ tại Hội thi KHKT quốc tế (ISEF) tổ chức tại Hoa Kỳ. Đây là giải cao nhất học sinh Việt Nam giành được sau 13 năm kể từ khi Cuộc thi KHKT cấp quốc gia được tổ chức trên phạm vi cả nước và tham dự Hội thi KHKT quốc tế từ năm 2013 đến nay.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các thầy cô, đoàn học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2025

Tại buổi lễ, có 19 học sinh vinh dự được nhận Huân chương Lao động và 5 học sinh được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, 7 em được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì, 12 em được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba, 5 học sinh được trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận, biểu dương và chúc mừng thành tích xuất sắc của ngành GD-ĐT, các em học sinh đạt được trong các kỳ thi Olympic, KHKT quốc tế năm 2025.

Phó Chủ tịch nước đánh giá, cùng thành tựu chung của đất nước, ngành GD-ĐT đạt nhiều thành tựu quan trọng, từng bước tiếp cận các thành tựu, tiến bộ tiên tiến của thế giới. Tại các kỳ thi Olympic và KHKT trên quốc tế, Việt Nam đang ngày càng khẳng định được vị thế khi đạt được thành tích năm sau cao hơn năm trước.

Thành tích của các em học sinh là kết quả của quá trình nỗ lực không ngừng của ngành GD-ĐT, của đội ngũ thầy cô tâm huyết, của sự quan tâm từ các cấp, các ngành và toàn xã hội. Đó cũng là minh chứng sinh động cho tính hiệu quả của những chính sách đổi mới giáo dục mà Đảng và Nhà nước đã, đang kiên trì thực hiện, lấy con người làm trung tâm, lấy trí tuệ làm động lực, lấy giáo dục làm nền tảng phát triển bền vững của quốc gia.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao thưởng học sinh đoạt giải Olympic và KHKT quốc tế năm 2025

*Chiều 12-12, Bộ GD-ĐT tổ chức chương trình gặp mặt, tuyên dương học sinh đoạt giải Olympic và Cuộc thi KHKT quốc tế năm 2025 nhằm khích lệ, động viên các em cũng như vinh danh các thầy cô giáo, các nhà trường, đơn vị quản lý giáo dục đã có đóng góp tích cực cho công tác này trong năm 2025.

Trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cho các tập thể

Bộ GD-ĐT đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, trao kỷ niệm chương cho các em học sinh, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tập huấn, giảng dạy, bồi dưỡng và dẫn đoàn học sinh dự thi đoạt giải.

PGS-TS Đỗ Danh Bích, Trưởng đoàn Olympic Vật lý quốc tế (IPhO), Trưởng khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đề xuất, Nhà nước tiếp tục nghiên cứu xây dựng các chương trình học bổng quốc gia dành cho học sinh đạt giải Olympic quốc tế, gắn với các ngành mũi nhọn và các trường đại học hàng đầu thế giới. Đồng thời, hình thành cơ chế khuyến khích và thu hút hồi hương, tạo môi trường nghiên cứu, làm việc và đãi ngộ phù hợp để các em có thể trở về đóng góp lâu dài cho đất nước.

PHAN THẢO