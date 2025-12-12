Đề xuất thực hiện chuyển trường, tiếp nhận học sinh qua Cổng dịch vụ công

Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo Thông tư về Điều lệ trường tiểu học, THCS, THPT và trường phổ thông nhiều cấp học để lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

Điều lệ trường tiểu học, trường THCS, trường THPT và trường phổ thông nhiều cấp học sẽ có nhiều thay đổi

Dự thảo được xây dựng theo hướng phù hợp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý giáo dục. Một số loại hình trường mới như trường phổ thông nội trú, trường năng khiếu cũng được bổ sung vào hệ thống quy định.

Về phân cấp quản lý, dự thảo điều chỉnh chức năng của UBND huyện và Phòng GD-ĐT, chuyển thành trách nhiệm của UBND cấp xã và Phòng Văn hóa – Xã hội theo quy định mới.

Một số thủ tục được lược bỏ nhằm đồng bộ với Luật Giáo dục, Luật Nhà giáo sửa đổi, như quy định cấp bằng tốt nghiệp THCS để thực hiện giáo dục bắt buộc; quy trình lựa chọn sách giáo khoa; quy định về Hội đồng trường đối với trường công lập.

Điểm đáng chú ý, dự thảo quy định việc chuyển trường, tiếp nhận học sinh sẽ được thực hiện trên Cổng dịch vụ công, đồng thời hồ sơ quản lý trong nhà trường được số hóa, sử dụng hồ sơ điện tử thay thế hồ sơ giấy theo lộ trình phù hợp.

Trường hợp học sinh hoặc phụ huynh không thể nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công, có thể nộp trực tiếp, trực tuyến hoặc qua bưu điện đến trường nơi xin chuyển đến.

Dự thảo cũng bổ sung các quy định về ứng xử, phòng ngừa bạo lực học đường, ngăn chặn hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp, hướng đến xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và nhân văn.

LÂM NGUYÊN