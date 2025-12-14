Sôi nổi Ngày hội Toán học mở TPHCM năm 2025

Với chủ đề “Toán học, Nghệ thuật và Sáng tạo”, Ngày hội Toán học mở TPHCM năm 2025 thu hút sự tham gia của lãnh đạo các trường đại học, các nhà nghiên cứu cùng hơn 2.000 cán bộ, giáo viên, sinh viên, học sinh các trường học trên địa bàn TPHCM.

Nhiều hoạt động hấp dẫn

Sáng 14-12, tại Trường ĐH Việt Đức (phường Thới Hòa, TPHCM), Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán đã phối hợp với Sở GD-ĐT TPHCM, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TPHCM và Trường ĐH Việt Đức tổ chức Ngày hội Toán học mở rộng TPHCM năm 2025. Tham dự ngày hội có lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM, các trường ĐH, các nhà nghiên cứu, cùng hơn 2.000 cán bộ, giáo viên, sinh viên, học sinh các trường học trên địa bàn TPHCM.

Ngày hội Toán học mở là hoạt động thường niên có ý nghĩa quan trọng của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2015. Trải qua một thập kỷ, ngày hội đã trở thành không gian học thuật mở, nơi Toán học được lan tỏa tới cộng đồng thông qua các bài giảng đại chúng và các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, góp phần kết nối nhà trường, nhà khoa học và xã hội.

Phát biểu tại ngày hội, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM cho hay, sở luôn xác định việc kết nối giữa giáo dục phổ thông – giáo dục ĐH và nghiên cứu khoa học là một hướng đi quan trọng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục Toán học nói riêng và giáo dục STEM nói chung. Những sự kiện như Ngày hội Toán học mở chính là cầu nối hiệu quả, góp phần hình thành môi trường học tập mở, học tập suốt đời và nuôi dưỡng niềm đam mê khoa học cho thế hệ trẻ.

Hơn 2.000 đại biểu là lãnh đạo các trường ĐH, nhà nghiên cứu, cán bộ, giáo viên, sinh viên, học sinh các trường học trên địa bàn TPHCM tham gia ngày hội

Với chủ đề “Toán học, Nghệ thuật và Sáng tạo”, điểm nhấn của Ngày hội Toán học mở TPHCM 2025 là chuỗi bài giảng đại chúng với nội dung gần gũi, thời sự, phản ánh sinh động vai trò của Toán học trong khoa học – công nghệ và đời sống hiện đại như “Giải mã ChatGPT – Nền tảng Toán học đằng sau những phép màu”, “Thế giới hỗn độn và ChatGPT”, “Công nghệ lượng tử: Tương lai, triển vọng và thực tế ở Việt Nam”, “Biến toán học thành niềm vui khám phá”.

Đại diện Trường ĐH Tôn Đức Thắng trình bày bài giảng "Giải mã ChatGPT - Nền tảng Toán học sau những phép màu"

Tại ngày hội, học sinh, sinh viên được tham gia trải nghiệm các trò chơi liên quan đến Toán học và ứng dụng của Toán học. Đồng thời, các em còn tạo ra được các sản phẩm thực tế dưới sự hỗ trợ của các đơn vị phối hợp tổ chức ngày hội.

Học sinh tham gia trải nghiệm các hoạt động tại ngày hội

Ra mắt ứng dụng Khanmigo

Tại ngày hội còn diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Sở GD-ĐT TPHCM và The Vietnam Foundation về triển khai Khan Academy Vietnam trong trường học. The Vietnam Foundation là đại diện chính thức và duy nhất của Khan Academy - một trong những nền tảng học tập trực tuyến lớn nhất thế giới.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Sở GD-ĐT TPHCM và The Vietnam Foundation

Từ năm 2024, Khan Academy và The Vietnam Foundation đã ưu tiên nguồn lực Việt hóa và huấn luyện công cụ dành riêng cho giáo viên, đưa tiếng Việt trở thành ngôn ngữ bản địa thứ tư trên nền tảng. Với sự hỗ trợ của Khan Academy, OpenAI, Microsoft và The Vietnam Foundation, giáo viên Việt Nam được sử dụng Khanmigo - trợ lý ảo AI của Khan Academy hoàn toàn miễn phí.

Kết quả kiểm thử tại nhiều địa phương cho thấy Khanmigo giúp giáo viên giảm đáng kể khối lượng các công việc lặp lại như soạn bài, thiết kế câu hỏi hay gợi ý hoạt động lớp học. Nhờ đó, thầy cô có thể tập trung và dành nhiều thời gian cho sự sáng tạo sư phạm và hỗ trợ sát sao từng học sinh.

Đại diện Khan Academy giới thiệu về ứng dụng Khanmigo

Đây là lần đầu tiên Khanmigo được giới thiệu chính thức trong một sự kiện quy mô lớn dành cho giáo viên TPHCM, phản ánh sự chủ động và tầm nhìn nhanh nhạy của giáo dục thành phố trước làn sóng AI đang làm thay đổi sâu sắc cách dạy và học trên toàn cầu.

Tại Ngày hội Toán học mở 2025, các giáo viên đã được trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm và trao đổi với các chuyên gia của Khan Academy Vietnam về cách AI có thể hỗ trợ soạn bài, kiểm tra đánh giá và quản lý lớp học.

CAO SƠN