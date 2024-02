Đề xuất ứng dụng công nghệ cao, năng lượng sạch vào phát triển vi mạch bán dẫn

Ngày 27-2 (giờ địa phương), trong khuôn khổ làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc và Tổ chức tư vấn tài chính Hoa Kỳ - Financial Services Volunteer Corps (FSVC), nhiều đề xuất dành cho Đà Nẵng để địa phương có hướng đi hợp lý trong thời gian tới.

Theo đó, chiều 27-2 (giờ địa phương), đoàn Công tác TP Đà Nẵng do ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng làm trưởng đoàn đã đến thăm làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc.

Tại buổi làm việc, ông Hồ Kỳ Minh đã giới thiệu tổng quan về tình hình kinh tế - xã hội TP Đà Nẵng năm 2023 và các định hướng trong thời gian tới, như thu hút đầu tư và đẩy mạnh hợp tác lĩnh vực vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo; tìm hiểu và thu hút đầu tư lĩnh vực trung tâm tài chính và cảng biển quốc tế.

Đánh giá cao những nỗ lực của chính quyền Đà Nẵng, Đại sứ Đặng Hòa Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc đề xuất nhiều gợi ý để hợp tác, hỗ trợ địa phương trong thu hút đầu tư và với các đối tác tại Hoa Kỳ. Đối với thu hút đầu tư vi mạch bán dẫn, ông gợi ý thành phố cần tập trung nghiên cứu, phát triển ngành bán dẫn theo hướng năng lượng sạch, ứng dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường. Trong bối cảnh chip bán dẫn và năng lượng sạch đang là hai lĩnh vực “nóng” nhất hiện nay, Đà Nẵng có thể xem xét, nghiên cứu tích hợp hai lĩnh vực để thu hút đầu tư, tạo tiền đề phát triển bền vững.

Về xây dựng Trung tâm tài chính Đà Nẵng, phái đoàn mong muốn kết nối TP Đà Nẵng với các đơn vị quản lý và trung tâm tài chính quốc tế tại TP New York. Đồng thời, chia sẻ bài học kinh nghiệm của chính quyền TP New York trong tạo môi trường thuận lợi, cung cấp hạ tầng, khung pháp lý, giảm thuế để thu hút doanh nghiệp tư nhân đến đầu tư tại đây và tạo lập ra Trung tâm Tài chính New York như bây giờ.

Về thu hút đầu tư và phát triển cảng biển quốc tế, phái đoàn đề xuất hỗ trợ đoàn công tác TP Đà Nẵng kết nối với các ban quản lý cảng lớn tại New York and New Jersey để thăm và trao đổi kinh nghiệm vận hành cảng biển.

Sáng cùng ngày, đoàn công tác TP Đà Nẵng đã đến thăm và làm việc với Tổ chức tư vấn tài chính Hoa Kỳ - Financial Services Volunteer Corps (FSVC) tại trụ sở New York (Hoa Kỳ).

Theo ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng, Đà Nẵng có tiềm trong thu hút đầu tư lĩnh vực tài chính quốc tế: sân bay quốc tế kết nối với các trung tâm tài chính quốc tế trong khu vực như (Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông, Singapore…); nguồn nhân lực chất lượng, môi trường sống thuận lợi, chính quyền cởi mở…

TP Đà Nẵng đang tham gia cùng với Trung ương xây dựng dự thảo về Đề án phát triển trung tâm tài chính quốc tế và khu vực tại Việt Nam (dự kiến ở TPHCM và Đà Nẵng). Mô hình trung tâm tài chính TP Đà Nẵng có 3 nội dung gồm hình thành trung tâm dịch vụ tài chính hải ngoại tập trung thu hút các nhà đầu tư quốc tế để thành lập các định chế tài chính và tổ chức thị trường cung cấp các dịch vụ offshore tài chính mang tính tích hợp dịch vụ trên thị trường tiền tệ và thị trường vốn trong nước và khu vực; phát triển công nghệ tài chính Fintech; phát triển các dịch vụ tư vấn tài chính, các hoạt động phụ trợ.

Đại diện Tổ chức tư vấn tài chính Hoa Kỳ, ông Andrew Spindler cho biết, Đà Nẵng đang đi đúng hướng và khẳng đây là thời điểm rất quan trọng để bắt đầu triển khai xây dựng trung tâm tài chính tại Việt Nam nói chung (Đà Nẵng nói riêng). Tổ chức tư vấn tài chính Hoa Kỳ khuyến nghị cần có sự thống nhất giữa mô hình trung tâm tài chính của Đà Nẵng và TPHCM để tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư tài chính vào Việt Nam.

“Hiện có sự dịch chuyển các trung tâm tài chính ra khỏi Hồng Kông và hướng về Đông Nam Á - khu vực có quy mô dân số gần 700 triệu người và quy mô kinh tế lên tới 3.64 ngàn tỷ USD, đang trở thành một thị trường tiềm năng cho sự phát triển của lĩnh vực tài chính. Trong khu vực Đông Nam Á thì ngoài Singapore, Việt Nam đang là một đất nước nổi lên như một nơi thu hút đầu tư”, ông Andrew Spindler lý giải.

