Di sản tinh thần không phải chuyện để đùa

Sau khi bùng nổ tại các rạp chiếu ở Việt Nam, Lật mặt 6 sẽ được công chiếu tại 52 cụm rạp, 50 thành phố, 19 tiểu bang tại Mỹ, từ ngày 26-5 với tên tiếng Anh Face Off: The ticket of destiny.