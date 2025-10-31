DICERA Holdings ký kết thỏa thuận hợp tác với PVChem

Ngày 31-10-2025, Công ty Cổ phần DICERA Holdings và Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (PVChem) đã ký kết thỏa thuận hợp tác, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược hợp tác phát triển đầu tư.

DICERA Holdings và PVChem ký kết thỏa thuận hợp tác

Công ty Cổ phần DICERA Holdings chuyên hoạt động trong các lĩnh vực: Đầu tư các dự án khu đô thị, khu công nghiệp, khu du lịch và văn phòng cho thuê; Thi công các công trình dân dụng, cao tầng, công nghiệp, giao thông, hạ tầng kỹ thuật, thủy lợi; Sản xuất cửa nhựa, cửa sắt chống cháy, cửa nhôm, cửa gỗ với thương hiệu Vinawindow; Khai thác khoáng sản, sản xuất đá xây dựng, sét làm gạch ngói...

Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí-CTCP (PVChem) là đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), giữ vai trò quan trọng trong chuỗi giá trị của ngành dầu khí quốc gia.

Theo thỏa thuận hợp tác, DICERA Holdings nghiên cứu, phát triển các cơ hội đầu tư trên quỹ đất PVChem đang quản lý và sở hữu. DICERA Holdings và PVChem sẽ phát huy tối đa thế mạnh và nguồn lực của mỗi bên, nhằm thúc đẩy hoạt động đầu tư, phát triển dự án, đa dạng hóa danh mục sản phẩm, dịch vụ, tối ưu hóa lợi ích của các bên, tạo cơ sở cho việc hợp tác lâu dài để cùng phát triển trong tương lai.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Lê Đình Thắng, Chủ tịch HĐQT DICERA Holdings nhấn mạnh: “Việc ký kết Thỏa thuận hợp tác với PVChem là dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển của DICERA Holdings. Chúng tôi tin tưởng rằng, sự kết hợp giữa kinh nghiệm, năng lực triển khai dự án cùng hệ sinh thái sản phẩm - dịch vụ đa dạng của DICERA Holdings và thế mạnh về nguồn lực, quỹ đất của PVChem sẽ tạo nên những dự án chất lượng, mang lại giá trị bền vững cho cộng đồng và các bên liên quan”.

PVChem tặng tranh lưu niệm cho DICERA Holdings tại lễ ký kết

Thỏa thuận hợp tác giữa PVChem và DICERA Holdings cũng là minh chứng cho tinh thần hợp tác, đổi mới và phát triển bền vững của doanh nghiệp Việt Nam, hướng tới kiến tạo giá trị chung, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội và chuyển dịch năng lượng quốc gia.

QUANG VŨ