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Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội) điểm chuẩn từ 19 – 25,5 điểm

SGGPO

Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội) vừa công bố điểm chuẩn cho 29 ngành đào tạo của trường. Điểm chuẩn của trường dao động từ 19 – 25,5 điểm.

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Trong đó ngành Truyền thông đa phương tiện có điểm chuẩn cao nhất là 25,5 điểm cho các tổ hợp. Kế đến là các ngành Lịch sử 25, 5 điểm tổ hợp C00 (Ngữ Văn – Lịch sử - Địa lý) và các tổ hợp khác là 24 điểm, ngành Văn học 25,41 điểm (tổ hợp C00), ngành Công tác xã hội 25,27 điểm (tổ hợp C00), ngành Tâm lý học 25 điểm cho các tổ hợp. Những ngành còn lại có điểm chuẩn từ 19 đến 24,68 điểm.

Điểm chuẩn cụ thể các ngành như sau:

STT
 Mã xét tuyển
 Tên ngành/chương trình đào tạo
 PT 100: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT
 PT 401: Xét kết quả thi ĐGNL của ĐHQGHN
 Tiêu chí phụ về thứ tự Nguyện vọng
(Chỉ áp dụng đối với những thí sinh có điểm xét tuyển bằng với điểm chuẩn)
A01
 C00
 D01
 D04
 D06
 D09
 D10
 D11
 D14
 D15
 DD2
 Mã bài thi Q21 đã được quy đổi về D01 theo thang điểm 30
1
 QHX01
 Báo chí
 22
22

22
 22
 22
 22
 22
22
 NV 1
2
 QHX02
 Chính trị học
24.2
 22.7

22.7
 22.7
 22.7
 22.7
 22.7
22.7
 NV 1
3
 QHX03
 Công tác xã hội
 23.67
 25.17
 23.67

23.67
 23.67
 23.67
 23.67
 23.67
23.67
 NV 1
4
 QHX04
 Lý luận, lịch sử và phê bình điện ảnh, truyền hình
(CTĐT Điện ảnh và nghệ thuật đại chúng)
24.68
 23.18

23.18
 23.18
 23.18
 23.18
 23.18
23.18
 NV ≤ 3
5
 QHX05
 Đông Nam Á học

21.5

21.5
 21.5
 21.5
 21.5
 21.5
21.5
 NV ≤ 4
6
 QHX06
 Đông phương học

23.23
 23.23
23.23
 23.23
 23.23
 23.23
 23.23
23.23
 NV ≤ 2
7
 QHX07
 Hán Nôm
23.93
 22.43
 22.43
22.43
 22.43
 22.43
 22.43
 22.43
22.43
 NV ≤ 2
8
 QHX08
 Hàn Quốc học

22.73

22.73
 22.73
 22.73
 22.73
 22.73
 22.73
 22.73
 NV ≤ 5
9
 QHX09
 Khoa học quản lý
 19
19

19
 19
 19
 19
 19
19
10
 QHX10
 Lịch sử
25.5
 24

24
 24
 24
 24
 24
24
 NV ≤ 3
11
 QHX11
 Lưu trữ học
 22.07
 23.57
 22.07

22.07
 22.07
 22.07
 22.07
 22.07
22.07
 NV 1
12
 QHX12
 Ngôn ngữ học
 21.85
 23.35
 21.85

21.85
 21.85
 21.85
 21.85
 21.85
21.85
 NV ≤ 6
13
 QHX13
 Nhân học
22.08
 20.58

20.58
 20.58
 20.58
 20.58
 20.58
20.58
 NV ≤ 7
14
 QHX14
 Nhật Bản học
 21.6
21.6
21.6
 21.6
 21.6
 21.6
 21.6
 21.6
21.6
 NV ≤ 2
15
 QHX15
 Quan hệ công chúng
 24.2
24.2

24.2
 24.2
 24.2
 24.2
 24.2
24.2
 NV ≤ 4
16
 QHX16
 Quản lý thông tin
 19.27
19.27

19.27
 19.27
 19.27
 19.27
 19.27
19.27
17
 QHX17
 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

22.5

22.5
 22.5
 22.5
 22.5
 22.5
22.5
 NV 1
18
 QHX18
 Quản trị khách sạn

21.24

21.24
 21.24
 21.24
 21.24
 21.24
21.24
 NV 1
19
 QHX19
 Quản trị văn phòng
 19.5
19.5

19.5
 19.5
 19.5
 19.5
 19.5
19.5
 NV ≤ 2
20
 QHX20
 Quốc tế học
 22
22

22
 22
 22
 22
 22
22
 NV ≤ 3
21
 QHX21
 Tâm lý học

25

25
 25
 25
 25
 25
25
 NV 1
22
 QHX22
 Thông tin - Thư viện
 21.5
 23
 21.5

21.5
 21.5
 21.5
 21.5
 21.5
21.5
 NV ≤ 2
23
 QHX23
 Tôn giáo học
20.5
 19

19
 19
 19
 19
 19
19
24
 QHX24
 Triết học
22.75
 21.25

21.25
 21.25
 21.25
 21.25
 21.25
21.25
 NV ≤ 3
25
 QHX25
 Văn hóa học
23.48
 21.98

21.98
 21.98
 21.98
 21.98
 21.98
21.98
 NV ≤ 5
26
 QHX26
 Văn học
25.41
 23.91

23.91
 23.91
 23.91
 23.91
 23.91
23.91
 NV ≤ 5
27
 QHX27
 Việt Nam học
 21.5
 23
 21.5

21.5
 21.5
 21.5
 21.5
 21.5
21.5
 NV ≤ 2
28
 QHX28
 Xã hội học
 22.43
 23.93
 22.43

22.43
 22.43
 22.43
 22.43
 22.43
22.43
 NV 1
29
 QHX29
 Truyền thông đa phương tiện
 25.5
25.5

25.5
 25.5
 25.5
 25.5
 25.5
25.5
 NV ≤ 7
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Từ khóa

Q21 C00 DD2 D11 D06 STT ĐGNL D01 Truyền thông đa phương tiện D04

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