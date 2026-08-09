Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội) điểm chuẩn từ 19 – 25,5 điểm

Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội) vừa công bố điểm chuẩn cho 29 ngành đào tạo của trường. Điểm chuẩn của trường dao động từ 19 – 25,5 điểm.

Trường ĐH KHXH&NV chào đón các tân cử nhân

Trong đó ngành Truyền thông đa phương tiện có điểm chuẩn cao nhất là 25,5 điểm cho các tổ hợp. Kế đến là các ngành Lịch sử 25, 5 điểm tổ hợp C00 (Ngữ Văn – Lịch sử - Địa lý) và các tổ hợp khác là 24 điểm, ngành Văn học 25,41 điểm (tổ hợp C00), ngành Công tác xã hội 25,27 điểm (tổ hợp C00), ngành Tâm lý học 25 điểm cho các tổ hợp. Những ngành còn lại có điểm chuẩn từ 19 đến 24,68 điểm.

Điểm chuẩn cụ thể các ngành như sau:

STT

Mã xét tuyển

Tên ngành/chương trình đào tạo

PT 100: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

PT 401: Xét kết quả thi ĐGNL của ĐHQGHN

Tiêu chí phụ về thứ tự Nguyện vọng

(Chỉ áp dụng đối với những thí sinh có điểm xét tuyển bằng với điểm chuẩn)

A01

C00

D01

D04

D06

D09

D10

D11

D14

D15

DD2

Mã bài thi Q21 đã được quy đổi về D01 theo thang điểm 30

1

QHX01

Báo chí

22

—

22

—

—

22

22

22

22

22

—

22

NV 1

2

QHX02

Chính trị học

—

24.2

22.7

—

—

22.7

22.7

22.7

22.7

22.7

—

22.7

NV 1

3

QHX03

Công tác xã hội

23.67

25.17

23.67

—

—

23.67

23.67

23.67

23.67

23.67

—

23.67

NV 1

4

QHX04

Lý luận, lịch sử và phê bình điện ảnh, truyền hình

(CTĐT Điện ảnh và nghệ thuật đại chúng)

—

24.68

23.18

—

—

23.18

23.18

23.18

23.18

23.18

—

23.18

NV ≤ 3

5

QHX05

Đông Nam Á học

—

—

21.5

—

—

21.5

21.5

21.5

21.5

21.5

—

21.5

NV ≤ 4

6

QHX06

Đông phương học

—

—

23.23

23.23

—

23.23

23.23

23.23

23.23

23.23

—

23.23

NV ≤ 2

7

QHX07

Hán Nôm

—

23.93

22.43

22.43

—

22.43

22.43

22.43

22.43

22.43

—

22.43

NV ≤ 2

8

QHX08

Hàn Quốc học

—

—

22.73

—

—

22.73

22.73

22.73

22.73

22.73

22.73

22.73

NV ≤ 5

9

QHX09

Khoa học quản lý

19

—

19

—

—

19

19

19

19

19

—

19

—

10

QHX10

Lịch sử

—

25.5

24

—

—

24

24

24

24

24

—

24

NV ≤ 3

11

QHX11

Lưu trữ học

22.07

23.57

22.07

—

—

22.07

22.07

22.07

22.07

22.07

—

22.07

NV 1

12

QHX12

Ngôn ngữ học

21.85

23.35

21.85

—

—

21.85

21.85

21.85

21.85

21.85

—

21.85

NV ≤ 6

13

QHX13

Nhân học

—

22.08

20.58

—

—

20.58

20.58

20.58

20.58

20.58

—

20.58

NV ≤ 7

14

QHX14

Nhật Bản học

21.6

—

21.6

—

21.6

21.6

21.6

21.6

21.6

21.6

—

21.6

NV ≤ 2

15

QHX15

Quan hệ công chúng

24.2

—

24.2

—

—

24.2

24.2

24.2

24.2

24.2

—

24.2

NV ≤ 4

16

QHX16

Quản lý thông tin

19.27

—

19.27

—

—

19.27

19.27

19.27

19.27

19.27

—

19.27

—

17

QHX17

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

—

—

22.5

—

—

22.5

22.5

22.5

22.5

22.5

—

22.5

NV 1

18

QHX18

Quản trị khách sạn

—

—

21.24

—

—

21.24

21.24

21.24

21.24

21.24

—

21.24

NV 1

19

QHX19

Quản trị văn phòng

19.5

—

19.5

—

—

19.5

19.5

19.5

19.5

19.5

—

19.5

NV ≤ 2

20

QHX20

Quốc tế học

22

—

22

—

—

22

22

22

22

22

—

22

NV ≤ 3

21

QHX21

Tâm lý học

—

—

25

—

—

25

25

25

25

25

—

25

NV 1

22

QHX22

Thông tin - Thư viện

21.5

23

21.5

—

—

21.5

21.5

21.5

21.5

21.5

—

21.5

NV ≤ 2

23

QHX23

Tôn giáo học

—

20.5

19

—

—

19

19

19

19

19

—

19

—

24

QHX24

Triết học

—

22.75

21.25

—

—

21.25

21.25

21.25

21.25

21.25

—

21.25

NV ≤ 3

25

QHX25

Văn hóa học

—

23.48

21.98

—

—

21.98

21.98

21.98

21.98

21.98

—

21.98

NV ≤ 5

26

QHX26

Văn học

—

25.41

23.91

—

—

23.91

23.91

23.91

23.91

23.91

—

23.91

NV ≤ 5

27

QHX27

Việt Nam học

21.5

23

21.5

—

—

21.5

21.5

21.5

21.5

21.5

—

21.5

NV ≤ 2

28

QHX28

Xã hội học

22.43

23.93

22.43

—

—

22.43

22.43

22.43

22.43

22.43

—

22.43

NV 1

29

QHX29

Truyền thông đa phương tiện

25.5

—

25.5

—

—

25.5

25.5

25.5

25.5

25.5

—

25.5

NV ≤ 7



THANH HÙNG