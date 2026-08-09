Đại học Kinh tế TPHCM: Điểm chuẩn cao nhất 97 điểm

Thí sinh trúng tuyển bắt buộc xác nhận nhập học trực tuyến trên của Bộ GD-ĐT trước 17 giờ ngày 21-8. Sau khi hoàn thành xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ GD-ĐT, thí sinh thực hiện thủ tục nhập học trực tuyến từ ngày 14 đến ngày 21-8.
Đối với, Phân hiệu Mekong dự kiến tiếp tục tuyển sinh bổ sung 300 chỉ tiêu với 14 chương trình đào tạo, gồm: Kinh doanh nông nghiệp, Công nghệ và đổi mới sáng tạo, Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) (Có chương trình tiếng Anh bán phần), Tài chính (Có chương trình tiếng Anh bán phần); Ngân hàng; Marketing (Có chương trình tiếng Anh bán phần); Quản trị; Kinh doanh quốc tế (Có chương trình tiếng Anh bán phần); Thuế, Tiếng Anh thương mại, Quản trị khách sạn, Luật kinh tế, Kế toán doanh nghiệp; Thương mại điện tử (Có chương trình tiếng Anh bán phần) với mức điểm đủ điều kiện nhận hồ sơ dự kiến từ 60 điểm (thang điểm 100) trở lên. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 22-8 đến 17 giờ ngày 22-9. Thí sinh xem thông báo xét tuyển bổ sung tại link: tuyensinh.ueh.edu.vn
Thông tin điểm chuẩn chi tiết các ngành như sau:
| STT
| Mã
xét tuyển
| Chương trình đào tạo
| Chỉ tiêu 2026
| Tổ hợp môn
| Điểm
trúng tuyển
| 1
| 7220201
| 7220201: Tiếng Anh thương mại
| 150
| D01, D09, D14
| 83.40
| 2
| 7310101
| 7310101: Kinh tế
| 110
| A00, A01, D01, D07, D09
| 85.20
| 3
| 731010201
| 7310102_1: Kinh tế chính trị
| 40
| A00, A01, D01, D07, D09
| 77.50
| 4
| 731010202
| 7310102_2: Kinh tế chính trị quốc tế
| 40
| A00, A01, D01, D07, D09
| 70.00
| 5
| 731010401
| 7310104_1: Kinh tế đầu tư
| 200
| A00, A01, D01, D07, D09
| 80.50
| 6
| 731010402
| 7310104_2: Thẩm định giá và Quản trị tài sản
| 100
| A00, A01, D01, D07, D09
| 76.10
| 7
| 7310107
| 7310107: Thống kê kinh doanh
| 50
| A00, A01, D01, D07, D09
| 83.00
| 8
| 731010801
| 7310108_1: Toán tài chính
| 50
| A00, A01, D01, D07, D09
| 82.20
| 9
| 731010802
| 7310108_2: Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm
| 50
| A00, A01, D01, D07, D09
| 79.50
| 10
| 732010601
| 7320106_1: Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện
| 60
| A00, A01, D01, D07, D09, V00
| 90.20
| 11
| 73201061D
| 73201061D: Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện song bằng UEH - Đại học Saint Joseph, Macao
| 40
| A00, A01, D01, D07, D09, V00
| 70.00
| 12
| 734010101
| 7340101_1: Quản trị kinh doanh
| 750
| A00, A01, D01, D07, D09
| 79.40
| 13
| 73401011F
| 73401011F: Quản trị - Tiếng Anh toàn phần
| 100
| A00, A01, D01, D07, D09
| 71.00
| 14
| 734010102
| 7340101_2: Kinh doanh số
| 70
| A00, A01, D01, D07, D09
| 87.00
| 15
| 734010103
| 7340101_3: Quản trị bệnh viện
| 100
| A00, A01, D01, D07, D09
| 71.90
| 16
| 734010104
| 7340101_4: Quản trị bền vững doanh nghiệp và môi trường
| 50
| A00, A01, D01, D07, D09
| 80.70
| 17
| 73401014D
| 73401014D: Quản trị bền vững doanh nghiệp và môi trường song bằng UEH - Koblenz University of Applied Sciences (Hochschule Koblenz), Đức
| 30
| A00, A01, D01, D07, D09
| 70.00
| 18
| 734011501
| 7340115_1: Marketing
| 100
| A00, A01, D01, D07, D09
| 90.20
| 19
| 73401151F
| 73401151F: Marketing - Tiếng Anh toàn phần
| 80
| A00, A01, D01, D07, D09
| 86.30
| 20
| 734011502
| 7340115_2: Công nghệ Marketing
| 70
| A00, A01, D01, D07, D09
| 90.20
| 21
| 7340116
| 7340116: Bất động sản
| 110
| A00, A01, D01, D07, D09
| 72.50
| 22
| 734012001
| 7340120_1: Kinh doanh quốc tế
| 320
| A00, A01, D01, D07, D09
| 92.50
| 23
| 73401201F
| 73401201F: Kinh doanh quốc tế - Tiếng Anh toàn phần
| 250
| A00, A01, D01, D07, D09
| 89.30
| 24
| 734012101
| 7340121_1: Kinh doanh thương mại
| 170
| A00, A01, D01, D07, D09
| 88.50
| 25
| 73401211F
| 73401211F: Kinh doanh thương mại - Tiếng Anh toàn phần
| 40
| A00, A01, D01, D07, D09
| 86.00
| 26
| 7340122
| 7340122: Thương mại điện tử
| 140
| A00, A01, D01, D07, D09
| 89.20
| 27
| 734020101
| 7340201_1: Tài chính công
| 50
| A00, A01, D01, D07, D09
| 79.00
| 28
| 734020102
| 7340201_2: Thuế
| 100
| A00, A01, D01, D07, D09
| 78.70
| 29
| 734020103
| 7340201_3: Ngân hàng
| 220
| A00, A01, D01, D07, D09
| 80.80
| 30
| 73402013F
| 73402013F: Ngân hàng - Tiếng Anh toàn phần
| 30
| A00, A01, D01, D07, D09
| 70.00
| 31
| 734020104
| 7340201_4: Thị trường chứng khoán
| 100
| A00, A01, D01, D07, D09
| 77.00
| 32
| 734020105
| 7340201_5: Tài chính
| 380
| A00, A01, D01, D07, D09
| 85.20
| 33
| 73402015F
| 73402015F: Tài chính - Tiếng Anh toàn phần
| 90
| A00, A01, D01, D07, D09
| 82.20
| 34
| 734020106
| 7340201_6: Đầu tư tài chính
| 40
| A00, A01, D01, D07, D09
| 83.80
| 35
| 73402016F
| 73402016F: Đầu tư tài chính - Tiếng Anh toàn phần
| 30
| A00, A01, D01, D07, D09
| 70.00
| 36
| 734020107
| 7340201_7: Quản trị Hải quan - Ngoại thương
| 100
| A00, A01, D01, D07, D09
| 86.50
| 37
| 73402010D
| 7340201D: Chương trình đào tạo nguồn nhân lực quốc tế cử nhân Tài chính - Ngân hàng song bằng UEH - Đại học Rennes, Pháp
| 40
| A00, A01, D01, D07, D09
| 70.00
| 38
| 7340204
| 7340204: Bảo hiểm
| 50
| A00, A01, D01, D07, D09
| 75.30
| 39
| 7340205
| 7340205: Công nghệ tài chính
| 70
| A00, A01, D01, D07, D09
| 88.70
| 40
| 734020601
| 7340206_1: Tài chính quốc tế
| 40
| A00, A01, D01, D07, D09
| 92.50
| 41
| 73402061F
| 73402061F: Tài chính quốc tế - Tiếng Anh toàn phần
| 80
| A00, A01, D01, D07, D09
| 88.30
| 42
| 734030101
| 7340301_1: Kế toán doanh nghiệp
| 510
| A00, A01, D01, D07, D09
| 79.10
| 43
| 73403011F
| 73403011F: Kế toán doanh nghiệp - Tiếng Anh toàn phần
| 80
| A00, A01, D01, D07, D09
| 70.00
| 44
| 734030102
| 7340301_2: Kế toán công
| 50
| A00, A01, D01, D07, D09
| 81.00
| 45
| 734030103
| 7340301_3: Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ICAEW
| 50
| A00, A01, D01, D07, D09
| 70.00
| 46
| 734030104
| 7340301_4: Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ACCA
| 50
| A00, A01, D01, D07, D09
| 80.00
| 47
| 734030201
| 7340302_1: Kiểm toán
| 120
| A00, A01, D01, D07, D09
| 91.10
| 48
| 73403021F
| 73403021F: Kiểm toán - Tiếng Anh toàn phần
| 80
| A00, A01, D01, D07, D09
| 85.00
| 49
| 7340403
| 7340403: Quản lý công
| 70
| A00, A01, D01, D07, D09
| 76.00
| 50
| 7340404
| 7340404: Quản trị nhân lực
| 150
| A00, A01, D01, D07, D09
| 83.30
| 51
| 7340405
| 7340405: Hệ thống thông tin quản lý
| 110
| A00, A01, D01, D07, D09
| 86.80
| 52
| 738010101
| 7380101_1: Luật kinh doanh quốc tế
| 70
| A00, A01, D01, D09, X25
| 82.50
| 53
| 738010102
| 7380101_2: Luật
| 40
| A00, A01, D01, D09, X25
| 76.00
| 54
| 7380107
| 7380107: Luật kinh tế
| 80
| A00, A01, D01, D09, X25
| 82.50
| 55
| 7380109
| 7380109: Luật thương mại quốc tế
| 40
| A00, A01, D01, D09, X25
| 80.00
| 56
| 746010801
| 7460108_1: Khoa học dữ liệu
| 55
| A00, A01, D01, D07, X26
| 88.10
| 57
| 746010802
| 7460108_2: Phân tích dữ liệu
| 40
| A00, A01, D01, D07, X26
| 91.50
| 58
| 7480101
| 7480101: Khoa học máy tính
| 50
| A00, A01, D01, D07, X26
| 79.40
| 59
| 7480103
| 7480103: Kỹ thuật phần mềm
| 55
| A00, A01, D01, D07, X26
| 76.60
| 60
| 748010701
| 7480107_1: Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư)
| 30
| A00, A01, D01, D07, X26
| 75.00
| 61
| 74801071D
| 74801071D: Robot và Trí tuệ nhân tạo song bằng UEH - Đại học Kwangwoon, Hàn Quốc (hệ kỹ sư)
| 60
| A00, A01, D01, D07, X26
| 70.00
| 62
| 748010702
| 7480107_2: Điều khiển thông minh và tự động hóa (hệ kỹ sư)
| 40
| A00, A01, D01, D07, X26
| 77.00
| 63
| 74801072D
| 74801072D: Điều khiển thông minh và tự động hóa song bằng UEH - Đại học Kwangwoon, Hàn Quốc (hệ kỹ sư)
| 30
| A00, A01, D01, D07, X26
| 70.00
| 64
| 748020101
| 7480201_1: Công nghệ thông tin
| 50
| A00, A01, D01, D07, X26
| 78.50
| 65
| 748020102
| 7480201_2: Công nghệ nghệ thuật
| 70
| A00, A01, D01, D07, X26
| 84.50
| 66
| 748020103
| 7480201_3: Công nghệ và đổi mới sáng tạo
| 100
| A00, A01, D01, D07, X26
| 78.50
| 67
| 7480202
| 7480202: An toàn thông tin
| 50
| A00, A01, D01, D07, X26
| 77.00
| 68
| 7510201
| 7510201: Sản xuất thông minh (hệ kỹ sư)
| 40
| A00, A01, D01, D07, X26
| 70.00
| 69
| 751060501
| 7510605_1: Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
| 40
| A00, A01, D01, D07, X26
| 97.00
| 70
| 75106051F
| 75106051F: Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng - Tiếng Anh toàn phần
| 80
| A00, A01, D01, D07, X26
| 94.00
| 71
| 751060502
| 7510605_2: Công nghệ Logistics (hệ kỹ sư)
| 60
| A00, A01, D01, D07, X26
| 87.00
| 72
| 75106052F
| 75106052F: Công nghệ Logistics tích hợp chứng chỉ quốc tế FIATA - Tiếng Anh toàn phần (hệ kỹ sư)
| 30
| A00, A01, D01, D07, X26
| 88.00
| 73
| 7580104SD
| 7580104SD: Cử nhân Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh song bằng UEH - Đại học Auckland, New Zealand
| 80
| A00, A01, D01, D09, V00
| 70.00
| 74
| 758010402
| 7580104_2: Kiến trúc và Thiết kế đô thị thông minh (hệ Kiến trúc sư)
| 40
| A00, A01, D01, D09, V00
| 70.00
| 75
| 7620114
| 7620114: Kinh doanh nông nghiệp
| 50
| A00, A01, D01, D07, D09
| 78.30
| 76
| 7810103
| 7810103: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
| 165
| A00, A01, D01, D07, D09
| 75.30
| 77
| 781020101
| 7810201_1: Quản trị khách sạn
| 85
| A00, A01, D01, D07, D09
| 78.50
| 78
| 781020102
| 7810201_2: Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí
| 80
| A00, A01, D01, D07, D09
| 85.70
| 79
| 7840104
| 7840104: Quản trị vận hành và di chuyển thông minh
| 40
| A00, A01, D01, D07, D09
| 76.50
| 80
| ASACoop01
| ASACoop_1: Chương trình Cử nhân ASIA Co-op
| 80
| A00, A01, D01, D07, D09
| 70.00
| 81
| ISBCNTN01
| ISBCNTN_1: Chương trình Cử nhân tài năng ISB - Kinh doanh
| 500
| A00, A01, D01, D07, D09
| 84.10
| 82
| ISBCNTN02
| ISBCNTN_2: Chương trình Cử nhân tài năng ISB - Công nghệ
| 50
| A00, A01, D01, D07, X26
| 79.00
| TỔNG:
| 8240
Thí sinh có thể sử dụng tổ hợp xét tuyển có môn ngoại ngữ khác tiếng Anh để xét tuyển (ngoại trừ chương trình Tiếng Anh thương mại), bao gồm: Tiếng Hàn, Tiếng Đức, Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Trung.
2. KSV:
| STT
| Mã
xét tuyển
| Chương trình đào tạo
| Chỉ tiêu
2026
| Tổ hợp môn
| Điểm trúng tuyển
| 1
| 7220201
| Tiếng Anh thương mại
| 30
| D01,D09, D14
| 60
| 2
| 7340101
| Quản trị kinh doanh
| 40
| A00,A01,D01,D07,D09
| 60
| 3
| 7340115
| Marketing
| 70
| A00,A01,D01,D07,D09
| 60
| 4
| 7340120
| Kinh doanh quốc tế
| 60
| A00,A01,D01,D07,D09
| 60
| 5
| 7340122
| Thương mại điện tử
| 60
| A00,A01,D01,D07,D09
| 60
| 6
| 734020101
| Ngân hàng
| 40
| A00,A01,D01,D07,D09
| 60
| 7
| 734020102
| Tài chính
| 50
| A00,A01,D01,D07,D09
| 60
| 8
| 734020103
| Thuế
| 30
| A00,A01,D01,D07,D09
| 60
| 9
| 7340301
| Kế toán doanh nghiệp
| 50
| A00,A01,D01,D07,D09
| 60
| 10
| 7380107
| Luật kinh tế
| 40
| A00,A01,D01,D09
| 60
| 11
| 7480107
| Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư)
| 30
| A00,A01,D01,D07
| 60
| 12
| 7480201
| Công nghệ và Đổi mới sáng tạo
| 30
| A00,A01,D01,D07
| 60
| 13
| 7510605
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
| 60
| A00,A01,D01,D07
| 67
| 14
| 7620114
| Kinh doanh nông nghiệp
| 30
| A00,A01,D01,D07,D09
| 60
| 15
| 7810201
| Quản trị khách sạn
| 30
| A00,A01,D01,D07,D09
| 60
| Tổng
| 650
Thí sinh có thể sử dụng tổ hợp xét tuyển có môn ngoại ngữ khác tiếng Anh để xét tuyển (ngoại trừ chương trình Tiếng Anh thương mại), bao gồm: Tiếng Hàn, Tiếng Đức, Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Trung.