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Đại học Kinh tế TPHCM: Điểm chuẩn cao nhất 97 điểm

SGGPO

Điểm chuẩn của ĐH Kinh tế TPHCM cơ sở tại TPHCM dao động từ 70 – 97 điểm (thang điểm 100). Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng có điểm chuẩn cao nhất với 97 điểm. Tại Phân hiệu Mekong (Vĩnh Long) điểm chuẩn từ 60- 67 điểm và tiếp tục xét tuyển bổ sung.

Đại học Kinh tế TPHCM: Điểm chuẩn cao nhất 97 điểm

Thí sinh trúng tuyển bắt buộc xác nhận nhập học trực tuyến trên của Bộ GD-ĐT trước 17 giờ ngày 21-8. Sau khi hoàn thành xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ GD-ĐT, thí sinh thực hiện thủ tục nhập học trực tuyến từ ngày 14 đến ngày 21-8.

Đối với, Phân hiệu Mekong dự kiến tiếp tục tuyển sinh bổ sung 300 chỉ tiêu với 14 chương trình đào tạo, gồm: Kinh doanh nông nghiệp, Công nghệ và đổi mới sáng tạo, Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) (Có chương trình tiếng Anh bán phần), Tài chính (Có chương trình tiếng Anh bán phần); Ngân hàng; Marketing (Có chương trình tiếng Anh bán phần); Quản trị; Kinh doanh quốc tế (Có chương trình tiếng Anh bán phần); Thuế, Tiếng Anh thương mại, Quản trị khách sạn, Luật kinh tế, Kế toán doanh nghiệp; Thương mại điện tử (Có chương trình tiếng Anh bán phần) với mức điểm đủ điều kiện nhận hồ sơ dự kiến từ 60 điểm (thang điểm 100) trở lên. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 22-8 đến 17 giờ ngày 22-9. Thí sinh xem thông báo xét tuyển bổ sung tại link: tuyensinh.ueh.edu.vn


Thông tin điểm chuẩn chi tiết các ngành như sau:

STT
xét tuyển
 Chương trình đào tạo
 Chỉ tiêu 2026
 Tổ hợp môn
 Điểm
trúng tuyển
1
 7220201
 7220201: Tiếng Anh thương mại
 150
 D01, D09, D14
 83.40
2
 7310101
 7310101: Kinh tế
 110
 A00, A01, D01, D07, D09
 85.20
3
 731010201
 7310102_1: Kinh tế chính trị
 40
 A00, A01, D01, D07, D09
 77.50
4
 731010202
 7310102_2: Kinh tế chính trị quốc tế
 40
 A00, A01, D01, D07, D09
 70.00
5
 731010401
 7310104_1: Kinh tế đầu tư
 200
 A00, A01, D01, D07, D09
 80.50
6
 731010402
 7310104_2: Thẩm định giá và Quản trị tài sản
 100
 A00, A01, D01, D07, D09
 76.10
7
 7310107
 7310107: Thống kê kinh doanh
 50
 A00, A01, D01, D07, D09
 83.00
8
 731010801
 7310108_1: Toán tài chính
 50
 A00, A01, D01, D07, D09
 82.20
9
 731010802
 7310108_2: Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm
 50
 A00, A01, D01, D07, D09
 79.50
10
 732010601
 7320106_1: Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện
 60
 A00, A01, D01, D07, D09, V00
 90.20
11
 73201061D
 73201061D: Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện song bằng UEH - Đại học Saint Joseph, Macao
 40
 A00, A01, D01, D07, D09, V00
 70.00
12
 734010101
 7340101_1: Quản trị kinh doanh
 750
 A00, A01, D01, D07, D09
 79.40
13
 73401011F
 73401011F: Quản trị - Tiếng Anh toàn phần
 100
 A00, A01, D01, D07, D09
 71.00
14
 734010102
 7340101_2: Kinh doanh số
 70
 A00, A01, D01, D07, D09
 87.00
15
 734010103
 7340101_3: Quản trị bệnh viện
 100
 A00, A01, D01, D07, D09
 71.90
16
 734010104
 7340101_4: Quản trị bền vững doanh nghiệp và môi trường
 50
 A00, A01, D01, D07, D09
 80.70
17
 73401014D
 73401014D: Quản trị bền vững doanh nghiệp và môi trường song bằng UEH - Koblenz University of Applied Sciences (Hochschule Koblenz), Đức
 30
 A00, A01, D01, D07, D09
 70.00
18
 734011501
 7340115_1: Marketing
 100
 A00, A01, D01, D07, D09
 90.20
19
 73401151F
 73401151F: Marketing - Tiếng Anh toàn phần
 80
 A00, A01, D01, D07, D09
 86.30
20
 734011502
 7340115_2: Công nghệ Marketing
 70
 A00, A01, D01, D07, D09
 90.20
21
 7340116
 7340116: Bất động sản
 110
 A00, A01, D01, D07, D09
 72.50
22
 734012001
 7340120_1: Kinh doanh quốc tế
 320
 A00, A01, D01, D07, D09
 92.50
23
 73401201F
 73401201F: Kinh doanh quốc tế - Tiếng Anh toàn phần
 250
 A00, A01, D01, D07, D09
 89.30
24
 734012101
 7340121_1: Kinh doanh thương mại
 170
 A00, A01, D01, D07, D09
 88.50
25
 73401211F
 73401211F: Kinh doanh thương mại - Tiếng Anh toàn phần
 40
 A00, A01, D01, D07, D09
 86.00
26
 7340122
 7340122: Thương mại điện tử
 140
 A00, A01, D01, D07, D09
 89.20
27
 734020101
 7340201_1: Tài chính công
 50
 A00, A01, D01, D07, D09
 79.00
28
 734020102
 7340201_2: Thuế
 100
 A00, A01, D01, D07, D09
 78.70
29
 734020103
 7340201_3: Ngân hàng
 220
 A00, A01, D01, D07, D09
 80.80
30
 73402013F
 73402013F: Ngân hàng - Tiếng Anh toàn phần
 30
 A00, A01, D01, D07, D09
 70.00
31
 734020104
 7340201_4: Thị trường chứng khoán
 100
 A00, A01, D01, D07, D09
 77.00
32
 734020105
 7340201_5: Tài chính
 380
 A00, A01, D01, D07, D09
 85.20
33
 73402015F
 73402015F: Tài chính - Tiếng Anh toàn phần
 90
 A00, A01, D01, D07, D09
 82.20
34
 734020106
 7340201_6: Đầu tư tài chính
 40
 A00, A01, D01, D07, D09
 83.80
35
 73402016F
 73402016F: Đầu tư tài chính - Tiếng Anh toàn phần
 30
 A00, A01, D01, D07, D09
 70.00
36
 734020107
 7340201_7: Quản trị Hải quan - Ngoại thương
 100
 A00, A01, D01, D07, D09
 86.50
37
 73402010D
 7340201D: Chương trình đào tạo nguồn nhân lực quốc tế cử nhân Tài chính - Ngân hàng song bằng UEH - Đại học Rennes, Pháp
 40
 A00, A01, D01, D07, D09
 70.00
38
 7340204
 7340204: Bảo hiểm
 50
 A00, A01, D01, D07, D09
 75.30
39
 7340205
 7340205: Công nghệ tài chính
 70
 A00, A01, D01, D07, D09
 88.70
40
 734020601
 7340206_1: Tài chính quốc tế
 40
 A00, A01, D01, D07, D09
 92.50
41
 73402061F
 73402061F: Tài chính quốc tế - Tiếng Anh toàn phần
 80
 A00, A01, D01, D07, D09
 88.30
42
 734030101
 7340301_1: Kế toán doanh nghiệp
 510
 A00, A01, D01, D07, D09
 79.10
43
 73403011F
 73403011F: Kế toán doanh nghiệp - Tiếng Anh toàn phần
 80
 A00, A01, D01, D07, D09
 70.00
44
 734030102
 7340301_2: Kế toán công
 50
 A00, A01, D01, D07, D09
 81.00
45
 734030103
 7340301_3: Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ICAEW
 50
 A00, A01, D01, D07, D09
 70.00
46
 734030104
 7340301_4: Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ACCA
 50
 A00, A01, D01, D07, D09
 80.00
47
 734030201
 7340302_1: Kiểm toán
 120
 A00, A01, D01, D07, D09
 91.10
48
 73403021F
 73403021F: Kiểm toán - Tiếng Anh toàn phần
 80
 A00, A01, D01, D07, D09
 85.00
49
 7340403
 7340403: Quản lý công
 70
 A00, A01, D01, D07, D09
 76.00
50
 7340404
 7340404: Quản trị nhân lực
 150
 A00, A01, D01, D07, D09
 83.30
51
 7340405
 7340405: Hệ thống thông tin quản lý
 110
 A00, A01, D01, D07, D09
 86.80
52
 738010101
 7380101_1: Luật kinh doanh quốc tế
 70
 A00, A01, D01, D09, X25
 82.50
53
 738010102
 7380101_2: Luật
 40
 A00, A01, D01, D09, X25
 76.00
54
 7380107
 7380107: Luật kinh tế
 80
 A00, A01, D01, D09, X25
 82.50
55
 7380109
 7380109: Luật thương mại quốc tế
 40
 A00, A01, D01, D09, X25
 80.00
56
 746010801
 7460108_1: Khoa học dữ liệu
 55
 A00, A01, D01, D07, X26
 88.10
57
 746010802
 7460108_2: Phân tích dữ liệu
 40
 A00, A01, D01, D07, X26
 91.50
58
 7480101
 7480101: Khoa học máy tính
 50
 A00, A01, D01, D07, X26
 79.40
59
 7480103
 7480103: Kỹ thuật phần mềm
 55
 A00, A01, D01, D07, X26
 76.60
60
 748010701
 7480107_1: Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư)
 30
 A00, A01, D01, D07, X26
 75.00
61
 74801071D
 74801071D: Robot và Trí tuệ nhân tạo song bằng UEH - Đại học Kwangwoon, Hàn Quốc (hệ kỹ sư)
 60
 A00, A01, D01, D07, X26
 70.00
62
 748010702
 7480107_2: Điều khiển thông minh và tự động hóa (hệ kỹ sư)
 40
 A00, A01, D01, D07, X26
 77.00
63
 74801072D
 74801072D: Điều khiển thông minh và tự động hóa song bằng UEH - Đại học Kwangwoon, Hàn Quốc (hệ kỹ sư)
 30
 A00, A01, D01, D07, X26
 70.00
64
 748020101
 7480201_1: Công nghệ thông tin
 50
 A00, A01, D01, D07, X26
 78.50
65
 748020102
 7480201_2: Công nghệ nghệ thuật
 70
 A00, A01, D01, D07, X26
 84.50
66
 748020103
 7480201_3: Công nghệ và đổi mới sáng tạo
 100
 A00, A01, D01, D07, X26
 78.50
67
 7480202
 7480202: An toàn thông tin
 50
 A00, A01, D01, D07, X26
 77.00
68
 7510201
 7510201: Sản xuất thông minh (hệ kỹ sư)
 40
 A00, A01, D01, D07, X26
 70.00
69
 751060501
 7510605_1: Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
 40
 A00, A01, D01, D07, X26
 97.00
70
 75106051F
 75106051F: Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng - Tiếng Anh toàn phần
 80
 A00, A01, D01, D07, X26
 94.00
71
 751060502
 7510605_2: Công nghệ Logistics (hệ kỹ sư)
 60
 A00, A01, D01, D07, X26
 87.00
72
 75106052F
 75106052F: Công nghệ Logistics tích hợp chứng chỉ quốc tế FIATA - Tiếng Anh toàn phần (hệ kỹ sư)
 30
 A00, A01, D01, D07, X26
 88.00
73
 7580104SD
 7580104SD: Cử nhân Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh song bằng UEH - Đại học Auckland, New Zealand
 80
 A00, A01, D01, D09, V00
 70.00
74
 758010402
 7580104_2: Kiến trúc và Thiết kế đô thị thông minh (hệ Kiến trúc sư)
 40
 A00, A01, D01, D09, V00
 70.00
75
 7620114
 7620114: Kinh doanh nông nghiệp
 50
 A00, A01, D01, D07, D09
 78.30
76
 7810103
 7810103: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
 165
 A00, A01, D01, D07, D09
 75.30
77
 781020101
 7810201_1: Quản trị khách sạn
 85
 A00, A01, D01, D07, D09
 78.50
78
 781020102
 7810201_2: Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí
 80
 A00, A01, D01, D07, D09
 85.70
79
 7840104
 7840104: Quản trị vận hành và di chuyển thông minh
 40
 A00, A01, D01, D07, D09
 76.50
80
 ASACoop01
 ASACoop_1: Chương trình Cử nhân ASIA Co-op
 80
 A00, A01, D01, D07, D09
 70.00
81
 ISBCNTN01
 ISBCNTN_1: Chương trình Cử nhân tài năng ISB - Kinh doanh
 500
 A00, A01, D01, D07, D09
 84.10
82
 ISBCNTN02
 ISBCNTN_2: Chương trình Cử nhân tài năng ISB - Công nghệ
 50
 A00, A01, D01, D07, X26
 79.00
TỔNG:
 8240

Thí sinh có thể sử dụng tổ hợp xét tuyển có môn ngoại ngữ khác tiếng Anh để xét tuyển (ngoại trừ chương trình Tiếng Anh thương mại), bao gồm: Tiếng Hàn, Tiếng Đức, Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Trung.

2. KSV:

STT
xét tuyển
 Chương trình đào tạo
 Chỉ tiêu
2026
 Tổ hợp môn
 Điểm trúng tuyển
1
 7220201
 Tiếng Anh thương mại
 30
 D01,D09, D14
 60
2
 7340101
 Quản trị kinh doanh
 40
 A00,A01,D01,D07,D09
 60
3
 7340115
 Marketing
 70
 A00,A01,D01,D07,D09
 60
4
 7340120
 Kinh doanh quốc tế
 60
 A00,A01,D01,D07,D09
 60
5
 7340122
 Thương mại điện tử
 60
 A00,A01,D01,D07,D09
 60
6
 734020101
 Ngân hàng
 40
 A00,A01,D01,D07,D09
 60
7
 734020102
 Tài chính
 50
 A00,A01,D01,D07,D09
 60
8
 734020103
 Thuế
 30
 A00,A01,D01,D07,D09
 60
9
 7340301
 Kế toán doanh nghiệp
 50
 A00,A01,D01,D07,D09
 60
10
 7380107
 Luật kinh tế
 40
 A00,A01,D01,D09
 60
11
 7480107
 Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư)
 30
 A00,A01,D01,D07
 60
12
 7480201
 Công nghệ và Đổi mới sáng tạo
 30
 A00,A01,D01,D07
 60
13
 7510605
 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
 60
 A00,A01,D01,D07
 67
14
 7620114
 Kinh doanh nông nghiệp
 30
 A00,A01,D01,D07,D09
 60
15
 7810201
 Quản trị khách sạn
 30
 A00,A01,D01,D07,D09
 60
Tổng
 650

Thí sinh có thể sử dụng tổ hợp xét tuyển có môn ngoại ngữ khác tiếng Anh để xét tuyển (ngoại trừ chương trình Tiếng Anh thương mại), bao gồm: Tiếng Hàn, Tiếng Đức, Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Trung.

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Từ khóa

X26 D07 D01 A01 A00 V00 UEH Phân hiệu Mekong D14 STT

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