Điểm sáng thể thao cộng đồng

Thời gian qua, phường Tân Thuận (TPHCM) đang từng bước khẳng định vị thế là một trong những đơn vị đi đầu trong việc phát triển phong trào thể thao gắn với phục vụ cộng đồng.

Các thành viên CLB bắn cung Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Tân Thuận (TPHCM) tập luyện

Sau giai đoạn hợp nhất các đơn vị và sắp xếp bộ máy hoạt động, Trung tâm Cung ứng dịch vụ VH-TT trước đây đã được đổi mới thành Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Tân Thuận. Vai trò của trung tâm không chỉ là đưa dịch vụ công đến gần người dân, mà còn nâng cao chất lượng đời sống tinh thần, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao, góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Theo ông Trần Văn Ly, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Tân Thuận, ở lĩnh vực thể thao, trung tâm quản lý và duy trì hoạt động ở 22 môn, trong đó những môn thế mạnh nhiều thành tích như: bóng đá, bóng rổ, các môn võ... Các hoạt động được tổ chức thường xuyên tại Nhà thi đấu đa năng nằm trên đường Huỳnh Tấn Phát, qua đó phục vụ nhiệm vụ chính trị và tạo sân chơi lành mạnh cho cộng đồng. Từ những hoạt động này, đội ngũ chuyên môn có điều kiện phát hiện, đào tạo nhân tố mới, góp phần xây dựng lực lượng nòng cốt cho phong trào thể thao địa phương.

Trong số các câu lạc bộ (CLB) thể thao đang hoạt động tại phường, CLB bắn cung là điểm nhấn nổi bật. Với hơn 20 thành viên cùng nhau tập luyện thường xuyên, cũng như “mở cửa” cho người dân tham gia sinh hoạt, CLB bắn cung trực thuộc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Tân Thuận trở thành địa điểm rèn luyện sức khỏe quen thuộc của những người yêu thích thể thao.

Anh Phạm Võ Trung Nguyên, huấn luyện viên trưởng bộ môn bắn cung phường Tân Thuận, chia sẻ: “CLB mở cửa từ 9 giờ đến 21 giờ mỗi ngày, vừa phục vụ cho việc rèn luyện sức khỏe của người dân, vừa là nơi tập luyện của các vận động viên năng khiếu của phường. Nơi tập luyện được thiết kế hiện đại với đủ các cự ly bắn, thu hút mọi người từ nhiều nơi đến để tập luyện. Hơn thế nữa, Ban giám đốc trung tâm tạo điều kiện rất nhiều trong việc tập luyện và phát triển phong trào bắn cung”.

Không dừng lại ở việc duy trì hoạt động, ông Trần Văn Ly thông tin, thời gian tới trung tâm sẽ tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các CLB, đội nhóm; đồng thời đa dạng hóa nội dung và hình thức hoạt động, mở thêm nhiều lớp năng khiếu nhằm thu hút sự quan tâm của người dân. Các hoạt động của trung tâm hướng đến sự tự chủ, linh hoạt, đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe ngày càng cao của người dân. Để làm được điều đó, các thành viên trung tâm thường xuyên khảo sát tình hình hoạt động trên địa bàn phường Tân Thuận để nắm bắt nhu cầu của người dân.

Phường Tân Thuận đang chứng minh rằng, khi lĩnh vực thể thao được quan tâm đúng mức, cộng đồng sẽ có thêm nhiều cơ hội rèn luyện, giao lưu và phát triển toàn diện, từ đó góp phần tạo nên một diện mạo mới cho phong trào thể thao cơ sở - điểm sáng trong hành trình xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.

NGUYỄN ANH