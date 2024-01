Diễn đàn “Thị trường bất động sản năm 2024”: Nguồn vốn đổ vào bất động sản bắt đầu tăng

Diễn đàn có sự tham gia của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh; đại diện Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, đại diện Ngân hàng Nhà nước, Bộ KH-ĐT, đại diện lãnh đạo TPHCM, các tập đoàn, doanh nghiệp bất động sản (BĐS)...

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu khai mạc diễn đàn

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, từ cuối năm 2022 đến đầu năm 2023, thị trường BĐS gặp nhiều khó khăn, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Nghị quyết, Chỉ thị, Công điện và nhiều chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt để thực hiện đồng bộ các chính sách, nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường BĐS. Các bộ, ngành, địa phương cũng đã tích cực vào cuộc để triển khai tháo gỡ vướng mắc cho nhiều dự án BĐS. Kết quả là thị trường BĐS cuối năm 2023 đã có nhiều chuyển biến tích cực hơn, nguồn cung đã từng bước cải thiện, nguồn vốn dần được khơi thông.

Cụ thể, trong quý 4-2023, về nguồn cung nhà ở thương mại, đã hoàn thành 29 dự án với quy mô khoảng 13.646 căn (tăng 38,1% so với quý 3-2023); cấp phép mới 20 dự án với quy mô khoảng 11.539 căn (tăng 33% so với quý 3-2023); đủ điều kiện bán nhà hình thành trong tương lai 47 dự án với quy mô khoảng 14.566 căn (ngang bằng với quý 3-2023); đang triển khai 854 dự án với quy mô khoảng 402.570 căn (ngang bằng so với quý 3-2023).

Về giá BĐS, trong quý 4-2023, giá căn hộ chung cư tiếp tục xu hướng tăng tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và TPHCM, đặc biệt là khu vực trung tâm; giá giao dịch thứ cấp nhà ở riêng lẻ trong năm 2023 tại các địa phương có xu hướng giảm đều theo quý và giảm từ 10-14% so với năm 2022; giá cho thuê văn phòng tại các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM có xu hướng giảm giá thuê 9-22% so với quý trước; giá bán và lượng giao dịch BĐS nghỉ dưỡng tiếp tục giảm và hạn chế về giao dịch; giá thuê BĐS công nghiệp có xu hướng tăng nhẹ so với quý trước.

Một dự án ở quận 4, TPHCM vừa được đưa vào sử dụng cuối năm 2023

Về dư nợ tín dụng BĐS, tính đến ngày 31-12-2023, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh BĐS đạt 1.022.532 tỷ đồng. Về nguồn vốn FDI đầu tư vào lĩnh vực BĐS, theo thống kê của Bộ KH-ĐT, ngành kinh doanh BĐS đứng thứ 2 với tổng vốn đầu tư gần 4,67 tỷ USD, chiếm hơn 12,7% tổng vốn đầu tư đăng ký; tăng 4,8% so với năm trước.

Hoạt động của doanh nghiệp BĐS vẫn đang có nhiều khó khăn, thách thức. Cụ thể, việc thực hiện quy định về phương pháp định giá đất còn nhiều vướng mắc; quy hoạch sử dụng đất đã được công bố nhưng chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện; có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt nhưng không phù hợp với quy hoạch cấp trên. Cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương còn chưa kịp thời, đồng bộ... cũng đã gây ra nhiều khó khăn, vướng mắc cho dự án bất động sản.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh, dù đã có những dấu hiệu tích cực hơn vào cuối năm nhưng nhìn tổng thể, năm 2023 là một năm có nhiều khó khăn, thách thức đối với thị trường BĐS. Để thị trường BĐS tốt hơn, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh mong muốn các doanh nghiệp BĐS cần chủ động thực hiện một số giải pháp. Cụ thể, về nguồn vốn đầu tư, cần đa dạng hóa nguồn vốn (ngoài tín dụng ngân hàng, còn có phát hành trái phiếu, cổ phiếu, quỹ đầu tư, thuê tài chính…); giảm đòn bẩy tài chính, hạn chế đầu tư dàn trải. Về hoạt động đầu tư, tập trung hoàn thành các dự án đang dang dở, nhất là các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở phân khúc giá rẻ để tăng tính thanh khoản.

Trong hoạt động đầu tư, các doanh nghiệp phải đảm bảo chất lượng sản phẩm khi trao đến tay khách hàng, đảm bảo về tính pháp lý; bố trí đầy đủ về hạ tầng xã hội; đa dạng và đồng bộ về tiện ích, dịch vụ. Về giá thành sản phẩm BĐS, các doanh nghiệp thực hiện các giải pháp tiết kiệm, tiết giảm chi phí để giảm giá thành sản phẩm, cơ cấu sản phẩm theo nhu cầu thực tế của người dân, vừa túi tiền.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh tin tưởng những chính sách của Chính phủ, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, trong năm 2024, thị trường BĐS sẽ phục hồi, phát triển bền vững.

ĐỨC TRUNG