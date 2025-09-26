An toàn - Tiết kiệm điện

Điện lực Gia Định: Thông báo gián đoạn cung cấp điện theo kế hoạch lần 2

Công ty Điện lực Gia Định xin trân trọng thông báo gián đoạn cung cấp điện theo kế hoạch tuần từ 01-10-2025 đến 07-10-2025, cụ thể như sau:

+Thứ Ba 03-10-25: M29EE - Mất điện một phần đường Thống Nhất, phường Gò Vấp, phường Thông Tây Hội, TP. HCM. - Thời gian từ 10g00 đến 15g00. (Từ đường số 8 đến đường Phan Văn Trị)

+Chủ Nhật 05-10-25: M29H8 - Mất điện một phần hẻm 1331 Lê Đức Thọ, phường An Hội Tây, TP. HCM. - Thời gian từ 10g00 đến 15g00. (Từ cầu Trường Đai đến trường tiểu học Lê Quý Đôn)

+Thứ Hai 06-10-25: M29HA-B và M29IA-B; - Mất điện một phần đường Lê Văn Thọ, phường An Hội Tây, TP. HCM. - Thời gian từ 10g00 đến 15g00. (Từ đường Nguyễn Văn Khối đến đường Số 3)

+Thứ Ba 07-10-25: M29HC - Mất điện một phần phần đường Lê Văn Thọ, phường An Hội Tây, TP. HCM. - Thời gian từ 10g00 đến 15g00. (Từ đường Số 3 đến đường Phạm Văn Chiêu)

PC. Gia Định

