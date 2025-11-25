Điện lực Lâm Đồng nỗ lực khôi phục hệ thống điện sau lũ

Ngày 25-11, Công ty Điện lực Lâm Đồng cho biết đang khẩn trương huy động lực lượng khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh.

Ngay sau mưa lũ, Công ty Điện lực Lâm Đồng đã huy động tối đa lực lượng, vật tư và thiết bị để khắc phục sự cố trên địa địa bàn các xã D’ran, Ka Đô, Đơn Dương và Quảng Lập. Các Đội Quản lý điện khu vực trực 24/24, vừa khôi phục từng phần lưới điện, vừa khoanh vùng, cô lập các vị trí còn ngập sâu nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và lực lượng làm nhiệm vụ.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Lâm Đồng kiểm tra công tác khắc phục mưa lũ gây ra tại thôn Đường Mới, xã D'ran, tỉnh Lâm Đồng

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng thi công đã xử lý phần lớn các vị trí trụ gãy đổ, hoàn tất việc khôi phục cấp điện cho 12.150 khách hàng. Khoảng 50 hộ còn lại, chủ yếu là các điểm bơm tưới tại vùng trũng sâu sẽ được tái lập điện ngay khi mực nước rút. Bên cạnh đó, Công ty Điện lực Lâm Đồng đang khẩn trương triển khai thay thế 2.345 công tơ bị ngập nước để bảo đảm an toàn vận hành sau lũ.

Lực lượng ngành điện nỗ lực khôi phục hệ thống điện sau lũ tại Lâm Đồng

Kiểm tra tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, ông Phan Sỹ Duy, Giám đốc Công ty Điện lực Lâm Đồng nhận tinh thần vượt khó của các đơn vị và yêu cầu toàn bộ lực lượng tiếp tục tập trung cao độ, phối hợp nhịp nhàng, giữ vững nguyên tắc an toàn, đồng thời đẩy nhanh tiến độ với mục tiêu đảm bảo nguồn điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho người dân.

Ông Phan Sỹ Duy, Giám đốc Công ty Điện lực Lâm Đồng và Đoàn công tác tặng quà động viên lực lượng khắc phục sự cố lưới điện

Tập đoàn Điện lực Việt Nam hỗ trợ Lâm Đồng 1 tỷ đồng khắc phục mưa lũ Ông Phan Sỹ Duy, Giám đốc Công ty Điện lực Lâm Đồng cho biết, vừa thay mặt Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), trao 1 tỷ đồng thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ người dân Lâm Đồng bị thiệt hại do mưa lũ. Theo lãnh đạo Công ty Điện lực Lâm Đồng, hỗ trợ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam thể hiện tinh thần “ngành Điện vì cộng đồng”, chia sẻ sâu sắc trước những mất mát của bà con và khẳng định cán bộ, công nhân ngành Điện luôn đồng hành cùng địa phương, không chỉ trong khôi phục lưới điện mà còn trong hỗ trợ đời sống người dân. Ông Phan Sỹ Duy, Giám đốc Công ty Điện lực Lâm Đồng trao hỗ trợ 1 tỷ đồng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho tỉnh Lâm Đồng khắc phục hậu quả mưa lũ Ông Bon Yô Soan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lâm Đồng bày tỏ trân trọng cảm ơn Tập đoàn Điện lực Việt Nam, sự hỗ trợ kịp thời này sẽ được phân bổ đúng đối tượng, kịp thời giúp bà con vùng thiệt hại sớm ổn định cuộc sống.

Tin liên quan Công ty Điện lực Lâm Đồng hỗ trợ Đắk Lắk và Gia Lai khắc phục thiệt hại sau bão số 13

ĐOÀN KIÊN